Scopa elettrica Ariete 2-in-1 in super offerta: pulito facile e veloce per tutta la casa

La scopa elettrica 2-in-1 Ariete Handy Force è un sistema di aspirazione completo e funzionale con cui pulire in maniera semplice ed efficace non solo la casa, ma anche auto, gli angoli più stretti e molto altro ancora grazie al design multifunzione. Oggi è disponibile su Amazon con un ottimo sconto del 33% che ti permette di pagarla soltanto 59,99 euro invece di 90, con spedizione Prime che assicura la consegna veloce.

Ariete Handy Force: la scopa elettrica 2-in-1 in offerta

La caratteristica principale della scopa elettrica Ariete Handy Force è il suo design 2-in-1: in questo modo puoi utilizzarla come una scopa elettrica verticale tradizionale per la pulizia di pavimenti e tappeti oppure trasformarla agilmente in un aspirapolvere portatile per raggiungere gli angoli più difficili, gli interni dell'auto e molto altro ancora.

La scopa funziona tramite una apposita tecnologia ciclonica pensata per darti un'aspirazione potente ed efficace in tutte le situazioni: in un solo passaggio potrai rimuovere polvere, acari e batteri con estrema semplicità. Il filtro HEPA incluso nel sistema è perfetto per trattenere anche le microparticelle, in modo che sia indicata se soffri di allergie oppure hai animali domestici in casa.

La spazzola è multiuso, quindi si adatta ad ogni tipo di superficie: dal marmo al gres, fino ai delicati parquet e tappeti. La spazzola motorizzata, invece, è dotata di luci LED integrate per individuare e rimuovere lo sporco nascosto oppure per lavorare in condizioni di scarsa luminosità se proprio vuoi beccare la polvere anche al buio.

La scopa è infine pratica, leggera e maneggevole: la soluzione ideale insomma per pulire con il massimo comfort e soprattutto senza l'uso dei fastidiosi sacchetti, dato che il serbatoio che contiene lo sporco è facile da svuotare e non ti metterà a contatto con lo sporco. Ariete Handy Force 2-in-1 per pulito impeccabile senza fatica: acquistala a soli 59,99 euro invece di 90.