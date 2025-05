Scopa elettrica 6 in 1 a prezzo shock: sconto di 240€ ancora per poco

Che prezzo bomba per questo aspirapolvere senza fili 6 in 1, ora in offerta su Amazon: puoi infatti portartelo a casa a soli 89,99 euro anziché 329,99 euro come da listino. Questo grazie a un doppio sconto attivo, del 70% (a tempo limitato) e del 10% con coupon sconto.

Accessoriato e potente, per la pulizia di tutta la casa

Dotato di un motore da 200W, questo aspirapolvere raggiunge una potenza di aspirazione fino a 20Kpa, garantendo risultati eccellenti su ogni superficie. Che si tratti di pavimenti in legno, tappeti spessi o angoli difficili da raggiungere, il dispositivo si distingue per la sua capacità di rimuovere polvere, detriti e peli di animali con facilità. Inoltre, il livello di rumorosità contenuto, pari a soli 60dB, lo rende ideale anche per chi desidera un ambiente silenzioso durante le pulizie.

Un aspetto innovativo è il sistema di filtraggio HEPA a 5 stadi, integrato con la tecnologia Cyclone. Questo sistema è in grado di catturare il 99,99% delle particelle microscopiche, migliorando significativamente la qualità dell’aria domestica. Una caratteristica particolarmente utile per chi soffre di allergie o vuole mantenere un ambiente salubre.

Il design leggero e compatto è un altro punto di forza. Con un peso di soli 3 kg, il dispositivo è facile da manovrare, anche con una sola mano. L’assenza di cavi, inoltre, offre una libertà di movimento totale. La batteria integrata, con una capacità di 6x2200 mAh, garantisce fino a 40 minuti di autonomia in modalità standard, sufficiente per pulire un’abitazione di medie dimensioni senza interruzioni.

Tra le funzionalità aggiuntive, spicca il contenitore raccogli-polvere da 1 litro, che si svuota con un semplice pulsante, rendendo l’operazione igienica e veloce. Inoltre, la confezione include una serie di accessori utili, come la spazzola 2 in 1 e la bocchetta per fessure, che trasformano l’aspirapolvere in un pratico aspiratore portatile. Questi strumenti sono ideali per la pulizia di tende, divani e altre superfici delicate.

Questo aspirapolvere si è rapidamente affermato tra i bestseller della categoria, grazie al suo eccellente rapporto qualità-prezzo. La combinazione di potenza, versatilità e praticità lo rende una scelta ideale per chi cerca un prodotto affidabile e funzionale per la casa. Ora può essere tuo a un prezzo eccezionale: soltanto 89,99 euro, con ben 240 euro di sconto rispetto al prezzo di listino originale.

