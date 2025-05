Sconto shock su Amazon: smartwatch completo a meno di 36€, risparmi il 78% sul prezzo di listino

Tecnologia e design si incontrano con il nuovo P97, uno smartwatch pensato per chi desidera funzionalità avanzate senza rinunciare all’accessibilità economica. Disponibile a soli 35,99 euro, questo dispositivo rappresenta un’interessante proposta per chi cerca un equilibrio tra innovazione e prezzo contenuto.

Il miglior smartwatch al prezzo più basso del web

Compatibile con i sistemi Android 5.0 e iOS 9.0 o versioni successive, il P97 si distingue per la sua capacità di gestire chiamate direttamente dal polso, grazie a un microfono e altoparlanti integrati di alta qualità. Questo lo rende una scelta ideale per chi è sempre in movimento e necessita di rimanere connesso senza complicazioni.

Per gli appassionati di fitness, il P97 offre oltre 110 modalità di allenamento professionale, che spaziano dal jogging all’arrampicata. Grazie al tracciamento in tempo reale di passi, calorie e distanza percorsa, il dispositivo si adatta a molteplici esigenze sportive, fornendo dati utili per migliorare le proprie performance.

Uno degli aspetti più accattivanti è la possibilità di personalizzare il quadrante: oltre 250 opzioni tra cui scegliere, con la possibilità di utilizzare immagini personali sullo schermo touch HD da 1,57 pollici. La luminosità ottimale del display garantisce una visibilità eccellente anche sotto la luce diretta del sole, migliorando l’esperienza utente in ogni contesto.

Un altro punto di forza è l’autonomia della batteria, che consente un utilizzo standard per un periodo compreso tra 5 e 7 giorni, estendibile fino a 30 giorni in modalità standby. La resistenza all’acqua certificata IP68 garantisce la protezione del dispositivo durante attività quotidiane e sportive, rendendolo un compagno affidabile in ogni situazione.

Il P97 si presenta quindi come un’opzione interessante per chi cerca uno smartwatch completo e versatile. Scopri tutte le sue funzionalità e lasciati conquistare da un dispositivo che unisce praticità e stile, senza compromettere il budget. Oggi lo paghi soltanto 35,99€ con lo sconto del 78% sul prezzo di listino.

