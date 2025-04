Sconto da non lasciarsi scappare: la planetaria Kenwood KMIX è perfetta per ogni ricetta (e oggi costa il 30% in meno)

L’impastatrice planetaria Kenwood KMX750WH kMix si conferma tra le più apprezzate per chi cerca prestazioni professionali in cucina. Oggi è disponibile su Amazon a soli 279,00€, con uno sconto del 30% rispetto al prezzo di listino. Un’occasione importante per chi desidera un elettrodomestico affidabile, potente e pronto ad accompagnare ogni ricetta, dalla pasta fresca ai dolci da forno.

Kenwood kMix KMX750WH: impastatrice planetaria da 1000W in offerta su Amazon a 279€

Con una potenza di 1000 watt, Kenwood kMix gestisce senza difficoltà anche gli impasti più densi, garantendo risultati uniformi grazie al sistema di movimento planetario. Il motore lavora in sinergia con tre accessori base inclusi: gancio impastatore, frusta a filo e frusta K. Questo permette di spaziare tra lievitati, creme, panna montata, pane o pizza, senza mai dover cambiare macchina.

La ciotola in acciaio inox da 5 litri è dotata di manico ergonomico, rendendo più agevoli le operazioni di svuotamento o spostamento. La struttura della macchina è solida e curata nei dettagli, con un design elegante in colorazione bianca che si adatta facilmente a qualsiasi cucina moderna o classica. La leva laterale permette di sollevare il braccio motore con facilità, mentre la velocità è regolabile per un controllo preciso dell’impasto.

Uno degli elementi distintivi di questa planetaria è la possibilità di personalizzazione. Il corpo macchina è compatibile con oltre 20 accessori opzionali acquistabili separatamente, tra cui tritacarne, sfogliatrice, tagliapasta, spremiagrumi e altro ancora. Questo trasforma la Kenwood kMix in un vero centro multifunzione da cucina, ampliando notevolmente le possibilità d’uso con un unico dispositivo.

In definitiva, con l’offerta su Amazon, pensa che puoi acquistare oggi la Kenwood KMX750WH a 279,00€, IVA inclusa, e con spese di spedizione comprese. Una promozione interessante per chi cerca un’impastatrice robusta, versatile e capace di durare nel tempo, ideale per chi ama cucinare con cura e precisione.