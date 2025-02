San Valentino: ecco i prodotti più originali e inaspettati per sorprendere chi ami

Ci siamo: San Valentino è ufficialmente arrivato, e se ancora non hai acquistato il regalo perfetto per la tua metà, niente paura! In questa lista troverai idee regalo per San Valentino originali e inaspettate, che sorprenderanno il tuo partner e lo lasceranno senza parole. Troverai idee regalo non solo di coppia, ma anche specifiche per lui e per lei, in modo che il pensiero sia il più personalizzato possibile. Pronto a scoprirle tutte?

Idee regalo per la coppia

Lampada Spotify personalizzata con foto

Lascia a bocca aperta il tuo grande amore con la Lampada Spotify personalizzata con foto: una vera e propria targa realizzata in vetro, che sopra riporta la vostra foto preferita e anche la "traccia" del vostro cuore con la vostra canzone preferita. A soli 29,99€, colpirà nel segno per questo San Valentino 2025.

Calco Mani di coppia in gesso

Cosa c'è di più romantico che vedersi prendere per mano per sempre, imprimendolo in un'immagine tridimensionale? Datevi le mani e immergete le mani nel Calco Mani di Coppia con stampi in gesso, che per soli 21,89€ creerà un ricordo permanente del vostro amore da esporre in camera da letto e ovunque desiderate.

Idee regalo per lui

Docking Station in legno

Se il tuo lui lascia sempre il comodino disordinato, ecco un'idea regalo romantica e utile al contempo: la Docking Station in legno a soli 29,99€, con slot appositi anche per orologi, gioielli, occhiali da sole, cavi, portafoglio e molto altro ancora.

Guanti con luce LED

A soli 12,63€, questi Guanti con Luce LED sono il regalo perfetto per il tuo compagno "smanettone" e appassionati di fai da te. Flessibili e di taglia unica, con velcro super resistente e 2 comparti per le batterie, diventeranno i suoi migliori amici per ogni hobby.

Idee regalo per lei

Bracciale in argento con infinito

Se il tuo amore per lei è davvero "infinito", regalale il Bracciale da Donna in Argento 925 LOUISA SECRET, con il simbolo dell'infinito e un dolce cuore gioiello accanto. Oggi ti costa solamente 32,99€ e arriva in tempo per San Valentino!

Cesto Coccole con confezione regalo SPA

Ecco il non plus ultra dei regali di San Valentino per la tua lei: un cesto pieno zeppo di coccole, da quelle di bellezza a quelle golose. A soli 29,99€, il Cesto Deluxe Pamper Island comprende maschere di bellezza, scrub corpo, cerotti idratanti, bagnoschiuma, lozioni corpo, crema viso, fascia per trucco e tanto altro ancora. Scegli una delle tante idee regalo per San Valentino e fai felice il tuo amore con opzioni per tutti i gusti: sei ancora in tempo!