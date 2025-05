Samsung Galaxy Fit3: la smart band dal design elegante, sconto folle su Amazon (-18%)

Un dispositivo versatile e completo per il monitoraggio delle attività quotidiane: il Samsung Galaxy Fit3 si distingue per un design elegante e una tecnologia avanzata, il tutto proposto a un prezzo competitivo. Disponibile oggi a 44,90€ (in sconto rispetto al prezzo originale di 54,90€), rappresenta una scelta interessante per chi cerca un tracker affidabile e funzionale.

Samsung Galaxy Fit3 oggi in super promozione su Amazon

Il cuore del Galaxy Fit3 è il suo ampio display AMOLED da 1,6 pollici, progettato per offrire una visualizzazione chiara e dettagliata delle informazioni. La forma rettangolare dello schermo ottimizza lo spazio senza compromettere il comfort, rendendolo ideale per l'uso quotidiano. L'interfaccia intuitiva permette di accedere rapidamente alle numerose funzionalità, semplificando la gestione delle attività.

Oltre al monitoraggio dell'attività fisica, il Galaxy Fit3 integra strumenti avanzati per la salute, come il tracciamento del sonno e la misurazione dell'ossigeno nel sangue. Queste funzionalità offrono un quadro completo del benessere dell'utente, aiutandolo a prendere decisioni informate sul proprio stile di vita. Inoltre, il dispositivo è dotato di un sistema di rilevamento automatico delle cadute, che può inviare segnali di emergenza in caso di necessità, garantendo un ulteriore livello di sicurezza.

Una delle caratteristiche più apprezzate è la capacità di supportare oltre 100 modalità di allenamento, garantendo un monitoraggio accurato sia per gli sportivi occasionali che per gli appassionati di fitness. Dal nuoto al ciclismo, dalla corsa allo yoga, il Galaxy Fit3 è in grado di rilevare automaticamente molte attività, eliminando la necessità di selezionarle manualmente.

L'autonomia è un aspetto chiave del dispositivo: con una singola carica, il tracker può durare fino a 13 giorni, offrendo una copertura affidabile per tutte le esigenze quotidiane. In caso di necessità, la funzione di ricarica rapida consente di raggiungere il 65% di autonomia in soli 30 minuti, grazie al connettore Type C-Pogo incluso nella confezione.

Samsung Galaxy Fit3 si conferma una scelta ideale per chi desidera un tracker completo e affidabile, senza dover investire cifre elevate. Tra i suoi punti di forza troviamo l'autonomia, la versatilità nelle modalità di allenamento e le funzioni avanzate per la salute, il tutto racchiuso in un design accattivante e pratico. Oggi costa soltanto 44,90€ su Amazon, IVA inclusa e spese di spedizione comprese.

