Samsonite Guardit 2.0: l'unica cartella da lavoro che si trasforma in trolley, oggi in sconto

Perfetto per viaggi brevi o weekend fuori, il trolley Samsonite Guardit 2.0 è un vero e proprio portento: a soli 98,70€ grazie all'offerta Amazon, avrai un prodotto dal design compatto e unisex, di soli 46cm, completo di ruote per essere trasportato ovunque in comodità.

Samsonite Guardit 2.0 è l'unico trolley cartella che puoi sia portare a mano sia trascinare comodamente in aeroporto o in stazione grazie alla presenza delle ruote scorrevoli. Un articolo "2 in 1" dalle tantissime funzioni e dalla massima praticità. Scopri le sue caratteristiche e regalalo alla tua dolce metà per San Valentino... magari insieme a un biglietto aereo!

Ampio spazio e organizzazione intelligente: Samsonite Guardit 2.0 è ciò che cerchi

Il Samsonite Guardit 2.0 si presenta come una classica cartella da lavoro, ma il suo segreto è la trasportabilità. Bastano pochi gesti per trasformare una semplice cartella in un trolley con ruote scorrevoli e manico telescopico, che garantisce un trasporto agevole ovunque tu sia. Tutto questo grazie anche al materiale resistente e al design ben studiato, che lo rendono un compagno estremamente affidabile per ogni viaggio.

Immagina di dover viaggiare per lavoro e non volerti appesantire troppo: in aeroporto potrai utilizzare Samsonite Guardit 2.0 come un trolley canonico, per poi richiudere il manico telescopico e portarlo a mano come una cartella durante la tua riunione o il tuo meeting.

Con i suoi scomparti multipli ti permette di gestire al meglio documenti, laptop e accessori. Include infatti uno scomparto imbottito perfetto per i notebook fino a 17 pollici, tasche organizzate per penne, cavi e piccoli oggetti, e un vano principale spazioso per documenti e accessori essenziali. Se cerchi un trolley elegante, funzionale, resistente ma soprattutto unico, l'hai trovato: non perdere l'occasione di acquistarlo.

Cosa aspetti? Acquista Samsonite Guardit 2.0 a soli 98,70€ grazie all'offerta a tempo Amazon che ti regala un 5% di sconto dal prezzo di listino originale.