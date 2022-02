Prendersi cura della propria pelle è tanto importante per le donne tanto quanto per gli uomini. Ecco perché è fondamentale che anche il vostro lui disponga di tutto il necessario per ottenere un viso nutrito ed idratato, in particolare dopo la rasatura. Braun e Gillette - due marchi leader nel settore - propongono gli accessori ideali per avere un kit completo ed efficace. Scopriamo insieme, quindi, le offerte Amazon insieme ai migliori prodotti per la tua casa.

Braun Series 3 ProSkin rasoio elettrico

Il rasoio elettrico per barba senza fili Braun Series 3 ProSkin offre una rasatura efficace con tutti i tipi di pelo. Grazie al suo rifinitore di precisione integrato ed estraibile, puoi ottenere risultati eccezionali e modellare come preferisci baffi e basette, per contornare il tuo viso e valorizzarlo al meglio. Con la funzione Wet & Dry, inoltre, è possibile utilizzare il rasoio anche sotto la doccia, per una pelle ancora più liscia e levigata. Scelto da uomini di tutto il mondo, Braun garantisce il massimo della qualità e del comfort con una sola passata.

Gillette Fusion 5 Proglide Regolabarba uomo

Dal marchio numero 1 al mondo per rasoi da uomo, questo regolabarba di Gillette si compone di 5 lamette anti-attrito e una striscia lubrificante per garantire risultati ottimali e una rasatura perfetta. Grazie alla tecnologia FlexBall si adatta ai contorni del viso, catturando in questo modo anche i peli più ostili. Il supporto magnetico, inoltre, è accuratamente progettato per utilizzare il rasoio nel bagno e mantenerlo asciutto e facilmente accessibile.

King C. Gillette Kit regalo

Con il kit da barba di King C. Gillette puoi regalare una barba curata grazie a prodotti di alta qualità. Oltre al detergente rinfrescante infuso con acqua di cocco, la confezione contiene una crema idratante per alleviare prurito e rossori dovuti alla pelle secca. L’olio da barba ammorbidisce i peli preparandoli alla rasatura, idratando allo stesso tempo il tuo viso. Infine, il balsamo arricchito con burro di cacao ammorbidisce l’incarnato donando luminosità e freschezza.

Le offerte sui prodotti Gilette per una rasatura perfetta

Braun Series 9 Pro Rasoio elettrico

Braun propone il nuovo Series Pro 9, il rasoio più avanzato di sempre grazie alla testina con 5 elementi di rasatura. Con il rifinitore ProLift puoi tagliare delicatamente tutti i peli, anche quelli più difficili per un risultato ottimale. Impermeabile al 100%, puoi anche utilizzare il rasoio sotto la doccia per un’esperienza di rasatura piacevole e rinfrescante.

King C. Gillette Kit regalo gold

Il valore aggiunto di questo kit regalo di King C. Gillette consiste nel regolabarba incluso nella confezione, con testina regolabile e 3 pettini regolatori di lunghezza per aiutarti ad ottenere il look che preferisci. Inoltre, il balsamo, il detergente viso e il gel da rasatura sono progettati con i migliori ingredienti naturali per assicurare una pelle idratata e levigata attenuando rossori da rasatura e fastidiose sensazioni di prurito.

Non sai ancora cosa aggiungere al tuo carrello? Completa qui i tuoi acquisti.