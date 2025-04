Rowenta Pro Expert CV8825F0: capelli perfetti in metà tempo, approfitta del 54% di sconto su Amazon

Il Rowenta CV8825F0 Pro Expert è un asciugacapelli professionale da 2100W dotato di motore AC a lunga durata, tecnologia ionica, sei combinazioni di velocità e temperatura, due concentratori e un diffusore per ricci definiti. Lo trovi su Amazon a soli 28,99 euro, con IVA inclusa e sconto del 54%, in offerta a tempo limitato.

Rowenta CV8825F0 Pro Expert: phon professionale da 2100W con tecnologia ionica e diffusore per ricci

Il motore AC professionale garantisce un flusso d’aria potente e costante, ideale per asciugature rapide e styling duraturi. Con sei impostazioni regolabili, è possibile adattare la temperatura e la velocità al proprio tipo di capello, prevenendo danni da calore.

La tecnologia ionica emette milioni di ioni negativi durante l’asciugatura, aiutando a ridurre l’elettricità statica e a chiudere le cuticole del capello, con un effetto lisciante visibile e una maggiore luminosità.

Il phon include due concentratori: uno stretto per una piega di precisione e uno più largo per un’asciugatura rapida. Il diffusore è progettato per valorizzare i capelli ricci o mossi, distribuendo l’aria in modo uniforme e delicato per definire il volume senza effetto crespo.

Il design ergonomico e il cavo lungo offrono una buona libertà di movimento durante l’uso. L’impugnatura è comoda anche per sessioni prolungate, e il filtro posteriore removibile facilita le operazioni di pulizia e manutenzione.

Il phon è dotato anche di colpo d’aria fredda, utile per fissare la piega a fine asciugatura, prolungando la durata dello styling senza ricorrere a prodotti aggiuntivi.

Il Rowenta CV8825F0 Pro Expert è un asciugacapelli potente e completo, ideale per chi cerca prestazioni professionali a un prezzo contenuto. Con motore AC da 2100W, tecnologia ionica, 6 combinazioni e accessori inclusi, offre risultati ottimali su tutti i tipi di capelli. Il prezzo di 28,99 euro, con sconto del 54%, IVA inclusa e offerta a tempo limitato su Amazon, rappresenta un’occasione vantaggiosa per la cura quotidiana dei capelli.