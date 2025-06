Rowenta, il ferro da stiro che ti fa risparmiare energia e costi: -36% ancora per poco

Il ferro da stiro Rowenta Eco Intelligence si distingue per una combinazione di efficienza, innovazione e risparmio energetico, rendendolo un alleato ideale per la casa moderna. Ora lo puoi trovare su Amazon a soli 63,99 euro, con un risparmio del 36% rispetto al prezzo di listino,

Con il ferro Rowenta consumi il 30% in meno di energia

Questo dispositivo è progettato per offrire una stiratura impeccabile con un occhio di riguardo all'ambiente. Grazie alla tecnologia Eco Intelligence, è possibile ridurre il consumo energetico fino al 30%, senza rinunciare a prestazioni elevate. La modalità Eco Steam, infatti, consente di affrontare anche le pieghe più ostinate con risultati eccellenti.

Dotato di una potenza di 2500 W, il ferro garantisce un riscaldamento rapido, ideale per chi ha poco tempo a disposizione. Un altro punto di forza è la tecnologia Microsteam 400 HD 3D e Laser, che assicura una distribuzione uniforme del vapore, ottimizzando il processo di stiratura. Per chi cerca precisione e sicurezza, la funzione anti-goccia è particolarmente utile: evita la formazione di macchie sui tessuti, anche quando si utilizzano basse temperature, proteggendo così i capi più delicati.

Un aspetto sempre più rilevante è la capacità di igienizzazione: il potente getto di vapore è in grado di eliminare fino al 99,99% di virus, batteri e germi, offrendo un ulteriore livello di protezione per la salute della famiglia. Inoltre, la funzione di erogazione verticale del vapore amplia le possibilità d’uso, permettendo di rinfrescare e stirare capi appesi come giacche, camicie o tende, senza necessità di un asse da stiro.

Con un serbatoio da 300 ml e un peso contenuto di soli 1,46 kg, il ferro Rowenta è pensato per sessioni di stiratura prolungate senza affaticare. Il design compatto e moderno lo rende un oggetto pratico e piacevole da conservare. Tuttavia, va notato che il modello non dispone della funzione di spegnimento automatico, un dettaglio da considerare per chi cerca una sicurezza aggiuntiva.

Grazie alla sua combinazione di prestazioni, efficienza energetica e praticità, il ferro da stiro Rowenta rappresenta una scelta solida per chi desidera prodotto che coniughi tecnologia avanzata e attenzione all’ambiente. Acquistalo subito con il 36% di sconto su Amazon.

