Robot da cucina multifunzione Kenwood in sconto SHOCK: tuo quasi a metà prezzo

Il robot da cucina multifunzione Kenwood MultiPro Compact è la soluzione ideale per chi ha poco spazio e non vuole rinunciare alla preparazione di diverse pietanze. Dotato di tutti gli accessori che servono per lavorare, oggi è in sconto con una promozione del 43% che ti permette di acquistarlo a soli 68,99 euro invece di 119,99. Il prezzo include l'IVA, la spedizione Prime e la consegna in un giorno.

Le caratteristiche del robot da cucina multifunzione Kenwood MultiPro Compact

Il Kenwood MultiPro Compact è un robot cucina multifunzione che si presenta come un vero tuttofare in grado di tritare, affettare, impastare, frullare, grattugiare e persino spremere gli agrumi: il tutto in un'unica base intuitiva e potente.

Il motore da 800W e le due velocità con funzione Pulse ti daranno il controllo perfetto su qualsiasi preparazione: avrai anche una ciotola da 2.1 litri ideale per preparare tutto quello che vorrai. Zuppe, verdure, triti di verdure per il soffritto, impasti per pane, pizza, dolci e molto altro ancora. Inoltre, grazie al frullatore da 1,2 litri potrai preparare persino frullati, smoothie e salse in un attimo. Il tutto senza ingombrare e sporcare.

L'interfaccia è dotata di alcune icone chiarissime che ti guideranno passo dopo passo nella scelta della funzione giusta. Una volta terminato il tuo lavoro, il robot si impila comodamente dentro la sua stessa ciotola, così metti tutto in ordine in un attimo e la cucina torna pulita e minimal come piace a te.

Un robot da cucina dunque davvero compatto, ma potente e completo. Ideale per semplificarsi la vita in cucina o per quelle situazioni in cui non hai molto spazio, approfitta del 43% di sconto per acquistarlo a soli 68,99 euro invece di 119,99.