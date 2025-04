Robot aspirapolvere LEFANT M310: prestazioni elevate a un prezzo accessibile

Il robot aspirapolvere LEFANT M310 rappresenta una soluzione versatile e performante per le pulizie domestiche, con un prezzo attuale di 109,99€ che lo rende particolarmente competitivo. Questo dispositivo si distingue per un design ultrasottile e una serie di funzionalità avanzate, pensate per semplificare la gestione quotidiana della casa.

Un sistema di rilevamento ostacoli ottimizzato

Il LEFANT M310 integra una tecnologia di rilevamento ostacoli altamente efficiente, capace di distinguere superfici complesse come acciaio inossidabile, vetro o materiali scuri. Questo sistema consente di ridurre le collisioni accidentali, preservando mobili e pareti da urti indesiderati. Inoltre, il ritorno automatico alla base di ricarica è stato ottimizzato per garantire un funzionamento senza interruzioni, risolvendo uno dei limiti comuni dei robot aspirapolvere.​​​​​​

Con una potenza di aspirazione di 4500 Pa, il LEFANT M310 è progettato per affrontare efficacemente polvere e sporco su superfici dure e tappeti a pelo corto. Il suo design antigroviglio lo rende ideale per le abitazioni con animali domestici, poiché i peli vengono aspirati senza bloccare il meccanismo, riducendo la necessità di interventi manuali.

Il robot è dotato di un contenitore da 550 ml e di un sistema di filtraggio HEPA avanzato, in grado di trattenere particelle sottili, allergeni e peli di animali. Per mantenere le prestazioni al massimo, è consigliata una manutenzione regolare del contenitore e la sostituzione periodica del filtro.

Il LEFANT M310 offre sei modalità di pulizia: automatica, spot, bordi, zigzag, programmata e manuale. Attraverso l'app dedicata, è possibile selezionare la modalità più adatta alle proprie esigenze e regolare la potenza di aspirazione, garantendo una pulizia personalizzata per ogni ambiente.

Per chi cerca un robot aspirapolvere efficiente e dal prezzo di soli 109,99€, il LEFANT M310 rappresenta un'ottima scelta, con caratteristiche che lo rendono adatto a soddisfare diverse esigenze domestiche.

