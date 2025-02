Robot aspirapolvere LEFANT M1: prezzo a picco -55%, tuo oggi per soli 179,99€

Quanto ore della tua vita hai speso per mantenere la tua casa pulita?

L'attività delle pulizie domestiche non richiede solo tempo, ma anche molte energie che potresti spendere per altri compiti o per il tuo tempo libero.

Grazie all'evoluzione della tecnologia, puoi affidarti a un robot aspirapolvere per rendere tutte le mansioni di pulizia automatiche. Unico svantaggio? Questi prodotti hanno di solito un costo elevato.

Ciò non significa che, con un po' di attenzione e la promozione giusta, tu non possa portarti a casa un modello di qualità a un prezzo contenuto.

Un esempio in tal senso è l'ottimo LEFANT M1, uno dei modelli più apprezzati dell'intera categoria, come dimostrato dalle tante recensioni positive.

Grazie a un'offerta Amazon, il suo prezzo è stato abbassato del 55% per la giornata di oggi. Di fatto, potrai ottenere questo robot aspirapolvere risparmiando ben 220€.

LEFANT M1: il robot aspirapolvere che si affida all'Intelligenza Artificiale per pulire la tua casa

LEFANT M1 è uno strumento avanzato, che si affida alla tecnologia LDS con LIDAR per mappare lo spazio e pianificare il percorso di pulizia grazie all'integrazione dell'Intelligenza Artificiale. Ciò significa che non avrà pietà dello sporco, raggiungendo anche gli angoli a cui di solito devi rinunciare con gli aspirapolvere tradizionali.

Attraverso l'app per smartphone puoi scegliere tra diversi programmi di pulizia, spaziando da orari predefiniti fino a impostazioni per agire su stanze o aree specifiche in determinati giorni.

Il contenitore per la polvere da 520 ml e il serbatoio per l'acqua in dotazione da 160 ml a LEFANT M1 ti permettono di pulire e lavare il pavimento in contemporanea, il tutto senza alcun tipo di tuo intervento manuale.

La forte potenza di aspirazione è garantita dalla spazzola a rullo flottante e dal design a doppia faccia, ideali per qualunque tipo di superficie da trattare, anche grazie a una potenza di 4000 Pa. LEFANT M1 dispone della tecnologia FreeMove 3.0 con sensori a infrarossi 6D per evitare ostacoli e propone una batteria da 4000mAh, che ti offre fino a 150 minuti di autonomia.

Il prezzo di listino, pari a 399,99€, rappresenta a pieno il valore di questo prodotto. Proprio per questo motivo, la possibilità di portarlo a casa per soli 179,99€ è la chance che stavi aspettando: aggiungilo ora al tuo carrello Amazon!