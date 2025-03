Robot aspirapolvere e lavapavimenti con evitamento ostacoli intelligente: NARWAL Freo Z Ultra è il top della comodità

Oggi vogliamo parlarti di un prodotto davvero straordinario: se stai cercando un robot aspirapolvere e lavapavimenti che faccia davvero tutto da solo, il Narwal Freo Z Ultra è uno dei dispositivi più avanzati oggi disponibili sul mercato. Grazie al coupon da 100€ attivabile su Amazon, il prezzo finale scende a 849,00€, una cifra che può sembrare importante ma che riflette il livello di automazione e intelligenza che questo prodotto mette a disposizione.

Narwal Freo Z Ultra in offerta su Amazon: il robot intelligente che pulisce al posto tuo a 849,00€

Dotato di una potenza di aspirazione impressionante, che raggiunge i 12.000 Pa, questo robot riesce a raccogliere polvere, briciole, peli di animali e sporco ostinato da qualsiasi superficie, anche nei punti più difficili da raggiungere. La spazzola a rullo avvolgente Anti-pelo 2.0 è stata progettata per evitare gli intasamenti, migliorando notevolmente la manutenzione e riducendo la necessità di interventi manuali.

Ciò che lo distingue davvero dalla concorrenza è la presenza di due processori AI e la tecnologia Twin AI Dodge a bordo, che gli consente di evitare ostacoli con una precisione straordinaria. Grazie all’analisi in tempo reale dell’ambiente circostante, il robot è in grado di muoversi in modo fluido e intelligente, riconoscendo cavi, ciotole, oggetti fragili e adattandosi senza urti o blocchi.

Questo significa che puoi lasciarlo lavorare in totale autonomia senza dover preoccuparti di ripulire il pavimento da ostacoli o piccoli oggetti prima di ogni utilizzo.

In modalità lavapavimenti, il Narwal Freo Z Ultra utilizza movimenti accurati e una gestione ottimizzata dell’acqua per lavare a fondo ogni tipo di superficie, senza lasciare aloni e senza inzuppare eccessivamente il pavimento. L’algoritmo di pulizia intelligente permette di scegliere percorsi efficienti e personalizzati, ottimizzando i tempi e i consumi.

Con il prezzo scontato a 849,00€, grazie al coupon da 100€ disponibile su Amazon, hai la possibilità di portarti a casa uno dei robot più evoluti della categoria, capace di offrire una pulizia profonda, smart e senza pensieri. Se vuoi liberarti per sempre della fatica di aspirare e lavare, questo è il momento giusto per fare il salto.