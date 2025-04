Roborock Qrevo Pro: il tuo alleato domestico per una pulizia profonda e intelligente, OGGI in offerta a tempo su Amazon

Roborock Qrevo Pro è un robot aspirapolvere e lavapavimenti avanzato, dotato di aspirazione da 7000 Pa, lavaggio con acqua calda e sistema di evitamento ostacoli 3D. Progettato per pulizie complete in autonomia, è attualmente disponibile su Amazon a 649,99 euro, con IVA e spedizione comprese e uno sconto del 19% valido per un tempo limitato.

Roborock Qrevo Pro: robot aspirapolvere con lavaggio a caldo e navigazione 3D

Il sistema di lavaggio integra due panni rotanti che applicano pressione costante al pavimento. Dopo ogni ciclo, il robot rientra alla base dove i mop vengono lavati con acqua calda a 60°C, migliorando l’igiene e riducendo batteri e odori. La stessa base provvede anche all’asciugatura automatica dei panni.

L’aspirazione da 7000 Pascal permette di rimuovere polvere, detriti e peli di animali anche da tappeti spessi. Il dispositivo regola automaticamente la potenza in base alla superficie rilevata, ottimizzando consumi e prestazioni.

Il robot si muove grazie a un sistema di navigazione 3D con tecnologia di evitamento ostacoli, che rileva oggetti sul percorso e li aggira senza contatto. Questo consente di lasciare scarpe, cavi o oggetti piccoli a terra senza compromettere l’efficacia della pulizia.

L’interfaccia di gestione è accessibile tramite app Roborock, da cui si può mappare la casa, definire zone riservate, pianificare le pulizie e visualizzare lo stato del ciclo. È compatibile anche con assistenti vocali, per un controllo più immediato.

Roborock Qrevo Pro è un prodotto incredibile, che si distingue per una funzione che permette di combinare il lavaggio a caldo, l’aspirazione ad alta potenza e un sistema di navigazione di nuova generazione. Ideale per ambienti complessi e per chi cerca un servizio completo, è disponibile su Amazon a 649,99 euro, con sconto del 19%, IVA e spese di spedizione comprese, per un periodo limitato.