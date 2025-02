Roborock Q5 PRO, robot aspirapolvere e lava pavimenti con mappatura 3D e controllo Alexa oggi a soli 179,99€

Se sei stanco di dover pulire tutte le stanze della tua casa con un aspirapolvere pesante e poco maneggevole è arrivato il momento di dare una svolta al modo in cui ti prendi cura della tua casa. Le soluzioni presenti sul mercato offrono ormai l'opportunità di portare a termine alcune pratiche giornaliere senza sforzo.

Oggi parliamo infatti del Robot aspirapolvere Q5 PRO del marchio Roborock disponibile a un prezzo speciale grazie a un'offerta limitata che fa scendere il prezzo a soli 179,99 euro.

Robot aspirapolvere Q5 PRO: casa pulita senza alcuno sforzo

Oggi non parliamo di un classico Robot aspirapolvere ma di una soluzione che si contraddistingue grazie a un ottimo rapporto qualità/prezzo. Oltre alla presenza di doppie spazzole in gomma, che ottimizzano la capacità di raccogliere i peli e rimuovere lo sporco su tappeti e diversi tipi di pavimento, incluso il legno.

Inoltre, la presenza del serbatoio dell’acqua da 180 ml consente di utilizzarlo in funzione lava pavimenti rimuovendo facilmente anche eventuali macchie. A rendere speciale il Q5 PRO, la funzione navigazione LiDAR PreciSense e la mappatura 3D che includono la capacità di scansionare e creare mappe dettagliate per realizzare un percorso ottimale per pulire la casa.

Non a caso, infatti, è possibile anche creare programmi di pulizia personalizzati così da decidere possibile in quale momento della giornata il robot deve avviare la sessione di pulizia e se alcuni punti della casa devono avere una modalità di pulizia o lavaggio specifico. Il robot aspirapolvere e lavapavimenti del marchio Roborock è inoltre compatibile con gli assistenti vocali come Alexa, Google Home e Siri e ha un'autonomia di 240 minuti.

Che aspetti? Non lasciarti sfuggire questa occasione e procedi con l'acquisto di questa soluzione dall'ottimo rapporto qualità/prezzo che tantissimi utenti hanno già deciso di portare a casa. Ricorda che l'offerta è limitata e potrebbe terminare a breve.