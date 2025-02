Rispondi al citofono dal tuo smartphone: Ring Intercom di Amazon, pratico e sicuro, ora scontato del 40%

Il Ring Intercom di Amazon è un prodotto incredibile che costa pochissimo, è super scontato e viene proposto con tanti vantaggi esclusivi. Questo è molto più di un qualsiasi citofono più intelligente, visto che permette l’apertura a distanza, supporta l’audio bidirezionale e la gestione degli accessi per gli ospiti. Un’innovazione perfetta per chi vuole controllare il proprio citofono da smartphone, anche quando è fuori casa. Oggi su Amazon lo trovi con il 40% di sconto, con un prezzo irrisorio di soli 59,99€, un prezzo competitivo per un upgrade smart alla sicurezza domestica.

Ring Intercom: trasforma il citofono in un sistema smart a prezzo scontato

Con l’app Ring è possibile rispondere al citofono direttamente dal telefono, ovunque ci si trovi. La funzione di apertura a distanza consente di sbloccare il portone senza dover essere fisicamente in casa, rendendo l’intero sistema più pratico e sicuro.

Grazie all’audio bidirezionale, Ring Intercom permette di parlare con chi suona al citofono in tempo reale, proprio come se si fosse davanti all’apparecchio. Ideale per gestire corrieri, visitatori o ospiti, anche quando si è fuori. L’opzione di accesso condiviso permette di autorizzare amici e familiari ad aprire il portone tramite l’app, senza bisogno di chiavi o codici.

La compatibilità con Alexa invece, serve per gestire il dispositivo con comandi vocali, rendendo l’esperienza ancora più immediata.

L’installazione è semplice e non richiede modifiche all’impianto esistente. Ring Intercom è compatibile con la maggior parte dei citofoni già installati nelle abitazioni.

Il Ring Intercom di Amazon è una soluzione smart per chi vuole controllare e aprire il citofono da remoto, con la comodità di un sistema integrato con Alexa. Grazie allo sconto del 40% su Amazon, oggi lo puoi comprare con un prezzo incredibile di soli 59,99€; si tratta di un’occasione perfetta per migliorare la sicurezza e la praticità di casa.