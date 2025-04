Riso, zuppe, arrosti e persino yogurt: Instant Pot Duo 7-in-1 fa tutto da sola, ora a un prezzo mai visto

Basta avere mille strumenti e dispositivi diversi in cucina: Instant Pot Duo 7-in-1 è sia una pentola a pressione, che vaporiera e scaldavivande e non solo. Perfetta per cucinare riso, zuppe, verdure, arrosti e persino yougurt! Tutto grazie a 13 programmi intelligenti, che permettono di preparare fino a 6 porzioni di pasti deliziosi. La capacità è infatti di ben 5,7 L.

E non finisce qui, perché è il 70% più veloce di forni e fornelli tradizionali, tutto consumando addirittura fino all'80% in meno di energia.

Un risparmio sia in bolletta che al momento dell'acquisto: Instant Pot Duo 7-in-1 è in super offerta su Amazon. Aggiungilo subito al carrello per pagarlo soltanto 89,99€, il 18% in meno rispetto al prezzo consigliato!

Pasti deliziosi in un attimo con Instant Pot Duo 7-in-1, adesso ti costa solo 89,99€

Con Instant Pot Duo 7-in-1 rivoluzioni il tuo modo di cucinare: ha 13 programmi intelligenti per preparare riso, verdure al vapore, arrosti, yogurt e zuppe deliziose. E con una capacità da 5,7 L ne cucini tranquillamente fino a 6 porzioni! Perfetta per cene in famiglia, a Pasqua o a Natale, o serate con amici. Mentre le funzioni di mantenimento al caldo e avvio ritardato assicurano pasti sempre alla giusta temperatura.

Con una potenza da 1000 W, cuoce il 70% più velocemente di forni e fornelli tradizionale, consumando anche molto meno: risparmi anche fino all'80% di energia in bolletta! Ma non è solo pratico e semplice da usare, è pure facilissimo da lavare. Pentola e coperchio sono infatti lavabili direttamente in lavastoviglie, mentre per il resto (in plastica robusta e acciaio inox) basta una veloce passata di spugna.

Ora pentola a pressione Instant Pot Duo 7-in-1, compresa di griglia, sottopentola, ricettario e tabelle dei tempi di cottura, è tua scontata del 18% su Amazon. Tradotto: la paghi appena 89,99€, un prezzo davvero super per un prodotto così versatile e di alta qualità!