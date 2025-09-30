Ripara smartphone, occhiali, droni e molto altro: tutto con un solo mini cacciavite elettrico che ora è in offerta

Il mini cacciavite elettrico SOONAN è pensato per riparazioni domestiche e lavori di elettronica di precisione. Il kit 120 in 1 include punte e accessori raccolti in un formato compatto e organizzato, utile per interventi rapidi e precisi. Su Amazon è disponibile a prezzo scontato rispetto al listino abituale di soli 39,70€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese.

Kit completo in formato tascabile

All’interno della confezione si trova un assortimento che colpisce per completezza, considerando le dimensioni contenute del set. Il kit include 100 punte di precisione differenti, adatte a una vasta gamma di applicazioni, dalla manutenzione di dispositivi elettronici alla riparazione di piccoli elettrodomestici. Sono presenti inoltre una prolunga per raggiungere facilmente i punti meno accessibili, un magnetizzatore, un tappetino magnetico per la gestione delle viti più piccole, un cavo USB Type-C per la ricarica e 15 utensili aggiuntivi. Tutto è raccolto in una borsa pensata per mantenere ordine e praticità, ideale sia per l’uso domestico che per il trasporto fuori casa.

Uno degli aspetti che maggiormente caratterizzano il SOONAN è la compattezza: con dimensioni di 22,5 x 8,6 x 3,6 cm e un peso di 860 grammi, il kit trova facilmente posto anche negli spazi più ristretti, senza sacrificare nulla in termini di funzionalità. Questa attenzione all’ergonomia si riflette anche nella scelta dei materiali e nella disposizione degli accessori, pensata per garantire rapidità di intervento e ordine durante l’utilizzo.

Dal punto di vista tecnico, il cacciavite offre una doppia modalità operativa, che consente di passare rapidamente dall’uso manuale a quello elettrico. La parte motorizzata raggiunge una velocità di 150 giri al minuto, con una coppia automatica compresa tra 0,25 e 0,35 Nm. In modalità manuale, invece, si può arrivare fino a 3 Nm, caratteristica utile per quelle operazioni che richiedono maggiore forza di serraggio. La batteria agli ioni di litio da 350 mAh assicura fino a 3 ore di utilizzo continuativo, con tempi di ricarica che restano contenuti entro i 50 minuti e una lunga autonomia in standby.

Il mini cacciavite elettrico SOONAN, grazie al suo ampio assortimento di accessori e alla facilità d’uso, si conferma come una scelta sensata per chi vuole avere sempre a portata di mano uno strumento versatile e affidabile. La possibilità di sfruttare un’offerta a prezzo ridotto rappresenta un vantaggio ulteriore, ma ciò che distingue davvero questo kit è la capacità di adattarsi a esigenze diverse, dal fai-da-te all’elettronica di precisione. Acquistalo a soli 39,70€, IVA inclusa.

L'articolo include link di affiliazione: eventuali acquisti effettuati tramite questi link ci consentiranno di ottenere una commissione, nel rispetto del codice etico. Si segnala che i prezzi delle offerte potrebbero variare dopo la pubblicazione.