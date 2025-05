Rinnova il tuo kit fai da te: avvitatore Bosch al 15% di sconto

Bosch IXO 7 rappresenta un’opzione interessante per chi è alla ricerca di un avvitatore compatto, versatile e dal design accattivante. Disponibile su Amazon con un prezzo di 44,09 euro, offre un risparmio del 15% rispetto al prezzo originale di 51,99 euro. Una scelta che si distingue per qualità e funzionalità, rendendolo adatto sia agli appassionati di fai-da-te che a chi cerca uno strumento affidabile per piccoli lavori domestici.

L'avvitatore dai mille usi, con un kit completo

Tra i punti di forza dell’avvitatore Bosch spicca una batteria agli ioni di litio da 2,0 Ah, capace di garantire un’autonomia notevole: fino a 190 viti con una sola carica. Il sistema di ricarica tramite cavo micro-USB, con un tempo di ricarica di 3 ore, si rivela pratico e veloce, permettendo di ridurre i tempi di inattività. Inoltre, il motore aggiornato offre una coppia superiore del 20% rispetto al modello precedente, rendendo questo avvitatore più performante anche in lavori più impegnativi.

La vera innovazione dell’avvitatore Bosch risiede nella sua straordinaria flessibilità. Grazie alle teste intercambiabili incluse nella confezione – una testa ad angolo e una eccentrica – è possibile raggiungere con facilità punti difficili e lavorare in spazi ristretti. Questo, unito all’illuminazione a LED a 360°, elimina ogni zona d’ombra, assicurando una visibilità ottimale anche nelle condizioni meno favorevoli.

Un altro aspetto che rende l’avvitatore unico è la sua compatibilità con una vasta gamma di accessori, che ne ampliano le funzionalità. Non si tratta solo di un avvitatore: con gli accessori giusti, può trasformarsi in un macinatore di spezie o persino in un accenditore di barbecue, offrendo un supporto utile in diverse situazioni, dalla cucina al giardino.

Non va trascurato l’impegno di Bosch verso la sostenibilità: la batteria ricaricabile riduce i rifiuti elettronici, una scelta che si allinea con le crescenti esigenze di tutela ambientale. Anche il packaging, realizzato in cartone ecologico, riflette questa attenzione.

La confezione disponibile su Amazon include, oltre all’avvitatore, una testa ad angolo, dieci punte standard e il cavo di ricarica micro-USB. Il tutto è pensato per offrire un kit completo, pronto all’uso, ideale per chi cerca un prodotto versatile e ben accessoriato.

Per chi è alla ricerca di un avvitatore che unisca potenza, praticità e una vasta gamma di utilizzi, Bosch IXO 7 è la scelta ideale, capace di soddisfare le esigenze più diverse, il tutto a un prezzo competitivo. Acquistalo ora a soli 44,09 euro, con uno sconto del 15% a tempo limitato.

