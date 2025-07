Rimuovi anche lo sporco più ostinato con questa potente idropulitrice: 22% di sconto

Per chi cerca un'alleata affidabile nella pulizia di spazi esterni e superfici domestiche, l'idropulitrice Cecotec HydroBoost rappresenta una soluzione versatile e conveniente. Attualmente disponibile su Amazon con uno sconto del 22%, il prezzo scende da 109€ a soli 84,90€, rendendola una scelta interessante per chi desidera potenza e funzionalità senza rinunciare alla qualità.

Potente e con tanti accessori inclusi

La idropulitrice Cecotec si distingue per una combinazione di caratteristiche tecniche che ne garantiscono l'efficacia. Grazie ai suoi 1600W di potenza e a una pressione massima di 135 bar, è in grado di affrontare anche lo sporco più ostinato su terrazze, balconi e veicoli. La portata di 426 litri/ora consente di coprire ampie superfici in tempi ridotti, mentre il raggio d'azione di 14 metri offre libertà di movimento durante l'uso, evitando frequenti interruzioni per spostare l'apparecchio.

Uno degli elementi che spiccano è la pompa HardPump in alluminio, una scelta che migliora la resistenza e la longevità rispetto ai modelli con componenti in materiali compositi. Questo aspetto, unito al design ergonomico con manico ampio e ruote, semplifica gli spostamenti, rendendo l'idropulitrice pratica e comoda da utilizzare anche per sessioni prolungate.

La sicurezza è un altro punto di forza del dispositivo. Il sistema Auto Start-Stop protegge il motore, ottimizzando al contempo il consumo d'acqua, mentre il filtro anti-impurità riduce il rischio di intasamenti durante l'uso. Questi dettagli tecnici non solo migliorano l'efficienza dell'apparecchio, ma contribuiscono anche a una maggiore durata nel tempo.

Il pacchetto include una serie di accessori che ampliano le possibilità d'uso dell'idropulitrice. Tra questi, un tubo ad alta pressione da 8 metri, una pistola professionale, una lancia in plastica e diversi ugelli, tra cui il 3DTurboFlip per lo sporco più difficile. Inoltre, sono presenti il Patio Cleaner per pavimenti e spazzole specifiche per cerchi e angoli difficili, che garantiscono una pulizia accurata su diverse superfici.

Con dimensioni compatte di 37 x 31,5 x 44,5 cm e un peso di soli 8,01 kg, la idropulitrice Cecotec è facilmente trasportabile e adatta anche a spazi ridotti. Approfitta dell’offerta Amazon: 22% di sconto.

