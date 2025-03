Ricci perfetti in pochi minuti con l'arricciacapelli professionale in maxi sconto su Amazon

BaByliss C454E è un ferro arricciacapelli professionale conico che ti darà ricci e styling mossi perfetti in pochissimi minuti. Facile da usare, con rivestimento in ceramica e 6 temperature selezionabili, oggi è in offerta su Amazon con il 45% di sconto che ti permette di pagarlo soltanto 27,44 euro invece di 49,90.

BaByliss C454E: styling riccio o mosso a casa facile come dal parrucchiere

Questo strumento è perfetto per avere ricci naturali e definiti senza stress: il BaByliss C454E è l’alleato che cercavi per la tua chioma grazie al suo fusto conico da 13 a 25mm con cui creare onde morbide o ricci più stretti con facilità e avere così un look sempre impeccabile come appena usciti dal parrucchiere.

La soluzione che prevede un rivestimento in quarzo-ceramica protegge i capelli e assicura una distribuzione uniforme del calore, evitando danni e donando un effetto luminoso e setoso.

I 6 livelli di temperatura digitali regolabili da 160 a 210°C si adattano a ogni tipo di capello, dai più sottili ai più spessi, in modo che tu possa scegliere la temperatura ideale per la tua chioma. Il ferro arricciacapelli è dotato anche di un innovativo sistema di aria di raffreddamento che fissa istantaneamente i ricci per renderli più duraturi proteggendo nel frattempo la fibra capillare.

Ancora, lo strumento è dotato di un'asta extra lunga ideale anche per i capelli più lunghi, e di un cavo girevole da 2,5 metri che ti offre la massima libertà di movimento durante la piega. Il riscaldamento rapido, infine, ti permetterà di essere pronta ad utilizzarlo in pochi secondi mentre la funzione di spegnimento automatico ti evita qualsiasi preoccupazione se dovessi dimenticare il ferro acceso.

BaByliss C454E arriva a casa completo di guanto protettivo e tappetino termoresistente dandoti subito tutto quello che serve per iniziare. Acquistalo adesso in maxi offerta su Amazon a soli 27,44 euro invece di 49,90.