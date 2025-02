Ricarica veloce in un design mini: powerbank MagSafe per il tuo iPhone in PROMOZIONE Amazon

Avere a disposizione un powerbank è, ormai, fondamentale, soprattutto per chi si trova spesso in giro e necessita di ricaricare spesso i propri dispositivi. Oggi, su Amazon, viene messo in promozione un powerbank mini MagSafe compatibile con iPhone 16 con uno sconto del 32% per un costo totale e finale d'acquisto di 15,74€. Approfitta subito dell’offerta!

Powerbank magsafe: compatto e ad alta compatibilità

Dì addio ai cavi aggrovigliati e ai caricabatterie ingombranti. Questo powerbank wireless magnetico è progettato per la tecnologia MagSafe del tuo iPhone, garantendo un'installazione senza intoppi con una sola mano e una ricarica ad alta velocità. Si tratta di un device che si presenta con un design elegante, leggero e sottile.

Questo è un prodotto progettato per la vita in movimento degli utenti iPhone. Infilalo in tasca o in borsa e avrai sempre a portata di mano una fonte di energia portatile. Con una capacità impressionante (considerando le dimensioni) di 5.500mAh, puoi contare su un'intera giornata di energia extra per la serie iPhone dal 12 al 15.

Perfetto per viaggiatori, avventurieri o per quei giorni frenetici in cui non puoi permetterti di rimanere senza il tuo dispositivo. Il powerbank è dotato anche di una base pieghevole per supportare il tuo dispositivo durante l'uso. Potrai caricare con totale tranquillità, il sistema di protezione TempGuard 2.0 integrato monitora la temperatura di ricarica 3.200.000 volte al giorno e gestisce in tempo reale la salute della batteria del tuo smartphone.

Questo è molto importante nell'ambito della sicurezza e protezione del tuo telefono. Questa promo, considerando le spese di spedizione pari a 0, è molto interessante per chiunque sia alla ricerca di un caricabatterie portatile.

