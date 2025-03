Ricarica rapida, compatta e universale: powerbank con cavo USB-C integrato in DOPPIO SCONTO

Se sei alla ricerca di un powerbank che non sia ingombrante e che sia compatto ma potente allo stesso tempo sei assolutamente nel posto giusto. Oggi, su Amazon, viene applicato uno sconto doppio sul powerbank Baseus da 10.000mAh con una potenza di 45W: 37% + coupon del 30% per un costo totale e finale d'acquisto di 26,59€. Approfittane subito: acquistalo in offerta.

Powerbank da 10.000mAh: tutte le caratteristiche di un device fondamentale

Le dimensioni di questo powerbank lo rendono compatto e "indossabile". Rispetto a powerbank simili, la lunghezza è ridotta del 15%, ma le prestazioni di ricarica sono superiori. L'alimentatore mobile è poco più grande delle chiavi dell'auto e può essere portato in borsa o appeso ad uno zaino. Perfetto per i viaggi considerando la sua portabilità e la leggerezza.

Allo stesso tempo, il design cablato flessibile rende il collegamento del tuo cellulare immediato e comodo. Puoi caricare fino a tre dispositivi contemporaneamente. Compatibile con iPhone serie 16-12, Samsung, Xiaomi e altri dispositivi con porta USB C. Compatibile anche con dispositivi della serie USB-A-port come cuffie, spazzolini da denti elettrici, ecc.

Questo powerbank ha diverse funzioni di protezione da sovraccarico, da cortocircuito, ecc. Secondo i test effettuati dall'azienda produttrice, inoltre, il cavo USB-C può resistere a più di 10.000 curve, rendendolo ideale per l'uso quotidiano.

Il display digitale di cui è dotato mostra la carica residua della batteria in percentuale, in modo tale da poter stimare con precisione ed evitare l'alimentazione eccessiva e superflua del dispositivo. Con le spese di spedizione pari a 0 e la doppia promo attiva il prodotto risulta essere davvero imperdibile.

