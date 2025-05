Ricarica il tuo iPhone ovunque: batteria magnetica Anker MagGo in super offerta

Anker 633 MagGo rappresenta una soluzione innovativa per chi desidera una ricarica pratica e affidabile per gli iPhone di nuova generazione (a partire da quelli del 2020). Attualmente disponibile su Amazon con uno sconto significativo, è acquistabile a 40,84 euro rispetto al prezzo di listino di 69,99 euro, offrendo un ottimo rapporto qualità-prezzo.

Design compatto e funzionalità avanzate

Con una capacità di 10.000 mAh, l'Anker 633 MagGo è in grado di ricaricare un iPhone 16 Pro fino a 1,8 volte, garantendo una durata prolungata per affrontare giornate intense o situazioni di emergenza. Le dimensioni contenute e un peso di soli 218 grammi lo rendono facilmente trasportabile, ideale per l'uso quotidiano.

Il dispositivo si distingue per un sistema di ricarica wireless magnetica, progettato per sfruttare la compatibilità con MagSafe. Questo garantisce un allineamento perfetto con lo smartphone, evitando disconnessioni accidentali. Inoltre, è dotato di una porta USB-C Power Delivery da 20W, per una ricarica rapida ed efficiente.

Un'altra caratteristica che spicca è il supporto pieghevole integrato, che consente di posizionare il telefono sia in verticale che in orizzontale. Questa funzionalità è particolarmente utile per videochiamate, streaming o per consultare contenuti senza dover tenere il dispositivo in mano.

Anker 633 MagGo è progettato specificamente per i possessori di iPhone di nuova generazione, visto che sfrutta la tecnologia magnetica per una connessione stabile e sicura. La confezione include un cavo di ricarica USB-C da 60 cm e un manuale d'uso, rendendo il dispositivo pronto all'uso appena estratto dalla scatola.

Scopri di più sul powerbank magnetico Anker 633 MagGo e approfitta dell'offerta su Amazon: una soluzione che unisce tecnologia e praticità per migliorare la tua esperienza quotidiana con il tuo iPhone. Oggi costa solo 40,84 euro.

L'articolo include link di affiliazione: eventuali acquisti effettuati tramite questi link ci consentiranno di ottenere una commissione, nel rispetto del codice etico. Si segnala che i prezzi delle offerte potrebbero variare dopo la pubblicazione.