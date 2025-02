Ricarica i tuoi dispositivi ovunque con il powerbank ultra sottile di INIU da 10.000mAh in SUPER PROMO

Avere a disposizione un powerbank è ormai fondamentale per chiunque si trovi ad essere spesso in viaggio o generalmente fuori casa per questioni lavorative. Un powerbank ti permette di non incorrere mai nel rischio di ritrovarsi un dispositivo scarico. Oggi, su Amazon, il powerbank ultra sottile targato INIU viene messo in offerta con un maxi sconto attivo del 26% per un costo totale e finale di 19,99€. Approfitta subito della promozione!

Powerbank da 10.000mAh: grande occasione su Amazon

Questo powerbank INIU è il più sottile da 10.000mAh sul mercato. Il corpo da 0,5 pollici lo rende molto leggere per le tasche degli amanti dei viaggi, ma, allo stesso tempo, si tratta di un caricabatterie portatile molto potente. Questo device dispone di una porta USB-C IN&OUT.

A differenza di altri che si ricaricano solo tramite la porta USB-C, questo powerbank INIU è in grado di ricaricare tutti i dispositivi con i cavi USB-C direttamente. Dotato, inoltre, di ricarica rapida. Questo dispositivo alimenta il vostro iPhone 16 fino al 78% in un'ora.

L'AutoFit di INIU identifica e soddisfa la velocità ideale del dispositivo, caricando il doppio rispetto ai caricatori da 2,1A. Capace, dunque, di adeguarsi alla tipologia di dispositivo da ricaricare. L'esclusivo sistema SmartProtect a 15 livelli di INIU evita qualsiasi carica anomala all'inizio.

Allontana il rischio di surriscaldamento e di danni alla batteria dai tuoi dispositivi. Se sei alla ricerca di un caricabatteria portatile leggero, performante e compatibile sia con smartphone Apple che con smartphone Android, sei, allora, nel posto giusto. Con le spese di spedizione pari a 0 questa promozione risulta essere ancor più allettante e interessante.

