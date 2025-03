Rendi smart la tua vecchia TV con la Xiaomi Mi TV Stick: il prezzo CROLLA su Amazon (-22%)

Trasformare qualsiasi vecchio televisore in una smart TV di ultima generazione non è mai stato così semplice. Di fatto, Xiaomi Mi TV Stick, un lettore streaming compatto e portatile, ti offre Android TV, l’assistente Google integrato e il supporto Dolby & DTS; oggi lo puoi acquistare su Amazon a 38,99€, spese incluse. Si tratta di una soluzione perfetta per chi vuole accedere a Netflix, Prime Video, Disney+ e molte altre piattaforme senza cambiare televisore.

Xiaomi Mi TV Stick in offerta su Amazon: bastano 38,99€ per acquistarla

Xiaomi Mi TV Stick è dotato di Android TV 9.0, e ti garantisce un’esperienza intuitiva e fluida. Grazie all’accesso al Google Play Store, è possibile scaricare migliaia di app, tra cui servizi di streaming, giochi e applicazioni per l’intrattenimento. Con un’interfaccia personalizzabile e un processore quad-core, il dispositivo ti dona una navigazione veloce tra le app, senza rallentamenti.

Grazie al microfono integrato nel telecomando Bluetooth, è possibile utilizzare Google Assistant per controllare la TV con la voce, cercare contenuti, impostare promemoria e gestire dispositivi smart home.

Il supporto a Chromecast integrato consente di trasmettere contenuti dallo smartphone alla TV in un attimo, perfetto per visualizzare foto, video o navigare sul web con lo schermo grande.

La risoluzione Full HD 1080p invece, permette di beneficiare di una qualità d’immagine nitida e fluida con qualsiasi contenuto. C’è poi l’audio Dolby e DTS per un suono avvolgente. In più, l’installazione è immediata: basta collegare il Mi TV Stick alla porta HDMI della TV, connetterlo al WiFi e accedere con il proprio account Google per iniziare subito a utilizzarlo.

Xiaomi Mi TV Stick si trova su Amazon a 38,99€, spese di spedizione incluse. Cosa aspetti? Affrettati; questa è un’occasione perfetta per chi desidera trasformare qualsiasi TV in una smart TV senza spendere troppo.