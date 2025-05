Rendi smart la tua auto: lo schermo da 9" con CarPlay e Android Auto è scontato del 23%

ESSGOO CarPlay & Android Auto rappresenta una soluzione pratica e accessibile per trasformare il cruscotto della propria auto in un centro multimediale avanzato. Con un prezzo attuale di 61,87€ su Amazon, rispetto al precedente di 79,99€, offre un'opportunità interessante per chi desidera modernizzare il proprio veicolo con tecnologie compatibili sia con iOS che Android.

Un dispositivo versatile e intuitivo

Tra le caratteristiche principali, spicca il display IPS da 9 pollici, che garantisce una visualizzazione chiara e brillante. Questo schermo è ideale per accedere a funzionalità essenziali come la navigazione satellitare, la riproduzione musicale e la gestione delle comunicazioni. Grazie alla compatibilità con Google Maps, Spotify e WhatsApp, il dispositivo permette di mantenere il controllo senza distrazioni.

Un altro punto di forza è l'installazione semplice e rapida. Non sono richiesti strumenti particolari né competenze tecniche: basta fissarlo al cruscotto e collegarlo al proprio smartphone. Inoltre, il supporto per il controllo vocale tramite l'assistente Google assicura un utilizzo sicuro durante la guida.

L'ESSGOO CarPlay & Android Auto si distingue per la sua compatibilità universale, rendendolo adatto a una vasta gamma di veicoli, dai modelli più recenti ai mezzi più datati. Tra le sue funzionalità più apprezzate troviamo:

Mirror-Link wireless , per replicare lo schermo dello smartphone

, per replicare lo schermo dello smartphone Accesso a chiamate e messaggi in tempo reale

Supporto per la musica in streaming.

Queste caratteristiche rendono il dispositivo non solo pratico, ma anche un investimento valido per migliorare l'esperienza di guida.

Questo è un modo per rendere il vostro veicolo più moderno e funzionale: ESSGOO CarPlay & Android Auto è, di fatto, la scelta giusta. Oggi costa soltanto 61,87€, IVA inclusa.

L'articolo include link di affiliazione: eventuali acquisti effettuati tramite questi link ci consentiranno di ottenere una commissione, nel rispetto del codice etico. Si segnala che i prezzi delle offerte potrebbero variare dopo la pubblicazione.