Rendi il tuo salotto un cinema con la soundbar di Hisense in super promo

Un'esperienza audio di qualità può trasformare il modo in cui viviamo film, serie TV o la nostra musica preferita. La soundbar Hisense HS2100 si propone come una soluzione versatile e dal prezzo accessibile per chi desidera migliorare l'audio del proprio televisore senza spendere una fortuna. Attualmente disponibile su Amazon a 98,99 euro, questa soundbar offre uno sconto interessante rispetto al prezzo originale, che era di 123,18 euro.

La soundbar perfetta per la tua TV è di Hisense

Con una configurazione a 2.1 canali e una potenza complessiva di 240W, il dispositivo si adatta facilmente a qualsiasi ambiente domestico, garantendo un suono pieno e avvolgente. Il subwoofer esterno, collegato in modalità wireless, rappresenta un valore aggiunto per chi cerca bassi profondi e definiti. Inoltre, le tecnologie integrate come Dolby Digital e DTS Virtual:X contribuiscono a creare un’esperienza tridimensionale, ideale per chi desidera immergersi completamente nei propri contenuti preferiti.

La Hisense HS2100 si distingue anche per la sua versatilità. Le opzioni di connessione includono ingressi HDMI, USB e ottico, rendendola compatibile con una vasta gamma di dispositivi, dai televisori alle console di gioco. Non manca il supporto al Bluetooth, che consente di riprodurre musica direttamente da smartphone o tablet, ampliando ulteriormente le possibilità d’uso.

Per chi desidera iniziare subito a utilizzare la soundbar, la confezione include tutti gli accessori necessari: un telecomando con batterie, un cavo ottico e un cavo HDMI. Questo elimina la necessità di acquisti aggiuntivi e rende l’installazione rapida e semplice.

La soundbar di Hisense è in sconto su Amazon al prezzo di 98,99€ ma c’è un ulteriore coupon che si applica al checkout che fa risparmiare ulteriori 17,86€.

L'articolo include link di affiliazione: eventuali acquisti effettuati tramite questi link ci consentiranno di ottenere una commissione, nel rispetto del codice etico. Si segnala che i prezzi delle offerte potrebbero variare dopo la pubblicazione.