Remington: Phon con anello in ceramica e 3 livelli per asciugatura perfetta senza danni

Tieniti forte perché ti stiamo per segnalare una promozione davvero spettacolare ma che durerà sicuramente pochissimo tempo. Se vai subito su Amazon puoi mettere nel tuo carrello il Phon Remington a soli 19,99 euro, invece che 29,99 euro.

C'è dunque uno sconto del 33% sul prezzo di listino che ti permette di risparmiare 10 euro sul totale che per questo fantastico asciugacapelli non è per niente male. Si tratta però di un'offerta a tempo e quindi quando le richieste saliranno al 100% non sarà più possibile acquistarlo questa cifra. Dunque fai alla svelta perché non averlo sarebbe un peccato.

Remington: il Phon che non danneggia i capelli

Con il fantastico Phon Remington puoi asciugare velocemente i tuoi capelli senza danneggiarli. Grazie al rilascio degli ioni e una potenza da 2200 W avrai esattamente il calore di cui hai bisogno in base alle tue esigenze di stile. Possiede infatti tre impostazioni della temperatura che potrai scegliere rapidamente e due velocità indipendenti più l'aria fredda per fissare la piega al meglio.

Ha un design estremamente comodo e pratico con un filo robusto e abbastanza lungo. La griglia posteriore è removibile e ti permette quindi di mantenerlo sempre perfettamente pulito ed efficiente. Gode di un pratico anello d'aggancio per riporlo comodamente e in confezione troverai un concentratore e un diffusore che garantisce la massima versatilità. Potrai scegliere lo stile che desideri in un attimo e soprattutto senza rovinare il cuoio capelluto.

Insomma una promozione davvero da non perdere e che come ti dicevamo scadrà da un momento all'altro. Perciò prima che succeda vai su Amazon e acquista il tuo Phon Remington a soli 19,99 euro, invece che 29,99 euro. Non dovrai nemmeno preoccuparti della spedizione. Se sei abbonato ai servizi Prime lo riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi.