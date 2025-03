Realme C63: a questo prezzo su Amazon è lo smartphone giusto per chi vuole spendere poco

Il Realme C63 è la soluzione giusta per tutti gli utenti alla ricerca di uno smartphone economico ma in grado di offrire buone specifiche e un design ricercato ed elegante, grazie anche alla scocca posteriore in pelle vegana. Sfruttando l'offerta in corso su Amazon, infatti, lo smartphone di Realme è ora disponibile al prezzo scontato di 129 euro, raggiungendo il suo minimo storico sullo store per la variante con 8 GB di RAM e 256 GB di storage.

Realme C63: la scelta giusta nella fascia bassa

La scheda tecnica del Realme C63 comprende un display da 6,75 pollici con risoluzione HD+ e refresh rate di 90 Hz oltre al SoC Unisoc Tiger T612 che viene affiancato da 8 GB di memoria RAM (incrementabile a 16 GB con la RAM virtuale) e da 256 GB di storage. C'è spazio anche per una batteria da 5.000 mAh, con supporto alla ricarica rapida da 45 W.

Lo smartphone ha una doppia fotocamera posteriore, con sensore principale da 50 Megapixel, e una fotocamera anteriore da 8 Megapixel. Tra le specifiche troviamo il supporto Dual SIM, la certificazione IP54, un sensore di impronte digitali laterale e il chip NFC. Il sistema operativo è Android 14.

Il Realme C63 offre buone prestazioni, un'ottima autonomia e una dotazione di memoria più che sufficiente per la fascia bassa. Il rapporto qualità/prezzo è eccellente e il design da modello di fascia superiore, anche grazie alla scocca rifinita in pelle vegana.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare il Realme C63 con un prezzo scontato di 129 euro. La promozione è valida solo per un breve periodo. Lo sconto applicato al dispositivo è disponibile per diverse colorazioni, permettendo all'utente di scegliere la variante cromatica preferita.