Realme 12 Pro in offerta su Amazon: è il cameraphone di fascia media su cui puntare

Il Realme 12 Pro diventa, sempre di più, una delle opzioni più interessanti della fascia media del mercato, soprattutto per gli utenti alla ricerca di un dispositivo in grado di fare belle foto con una spesa nettamente inferiore rispetto a quella richiesta per i modelli top di gamma. Si tratta della soluzione giusta per acquistare un cameraphone di fascia media.

Con l'offerta in corso su Amazon è ora possibile puntare sul mid-range di Realme disponibile al prezzo scontato di 301 euro, con possibilità di acquisto in 5 rate. Lo smartphone è venduto direttamente da Amazon. Il comparto fotografico, che comprende anche un teleobiettivo, rappresenta il punto di forza del Realme 12 Pro.

Realme 12 Pro: un cameraphone per la fascia media

La scheda tecnica del Realme 12 Pro si basa sul SoC Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1, dotato anche del supporto al 5G. Il chip viene affiancato da 8 GB di RAM, 256 GB di storage e da una batteria da 5.000 mAh, con possibilità di sfruttare la ricarica rapida da 67 W. C'è spazio anche per un display AMOLED da 6,7 pollici, con risoluzione Full HD+ e refresh rate massimo pari a 120 Hz.

Il comparto fotografico del mid-range di Realme, invece, propone una tripla fotocamera posteriore, con un sensore principale da 50 Megapixel e un sensore ultra-grandangolare da 8 Megapixel che vengono affiancati da un sensore teleobiettivo da 32 Megapixel, con zoom ottico 2x. La fotocamera anteriore è da 32 Megapixel. Il Realme 12 Pro è dotato anche della certificazione IP65 oltre che di un sensore di impronte sotto al display e del supporto Dual SIM. Il sistema operativo è Android 15.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare il Realme 12 Pro con un prezzo scontato di 301 euro e con anche la possibilità di pagare in 5 rate mensili, con carta di debito e senza interessi.