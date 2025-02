realme 12 Pro+ 5G: fotocamera Sony per foto professionali e prestazione da top

Hai bisogno di uno smartphone che abbia ottime prestazioni ma non sei disposto a spendere uno stipendio? Non preoccuparti la soluzione è a portata di mano. Se vai subito su Amazon puoi mettere nel tuo carrello realme 12 Pro+ 5G a soli 319 99 euro, invece che 399 euro.

Il prezzo di listino che vedi sopra non viene segnalato su Amazon ma è esattamente quello il costo con cui è stato lanciato sul mercato. Dunque in questo momento avrai la possibilità di risparmiare 80 euro sul totale. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate da 64 euro al mese per 5 mesi senza interessi, per i clienti Prime.

realme 12 Pro+ 5G: quasi un top di gamma apprezzo mini

La cosa che rende veramente incredibile realme 12 Pro+ 5G e che possiede delle caratteristiche quasi da top di gamma, nonostante il suo prezzo sia veramente molto più basso. In questa versione ti potrai avere della bellezza di 256 GB di memoria interna per archiviare quello che vuoi senza problemi.

Gode del potente processore Snapdragon 7s Gen 2 supportato da 8 GB di RAM e ha una super batteria da 5000 mAh con una ricarica rapida da 67 W. Possiede un bellissimo display curvo da 6,7 pollici con frequenza di aggiornamento velocissima fino a 120 Hz. E gode di una fotocamera principale Sony IMX890 da 50 MP, con ultra-grandangolare da 8 MP e zoom ottico 3X.

Uno smartphone davvero straordinario che oggi ti porti a casa un prezzo decisamente inferiore. Devi essere veloce però perché un'offerta del genere scadrà da un momento all'altro. Quindi vola su Amazon e acquista il tuo realme 12 Pro+ 5G a soli 319 99 euro, invece che 399 euro. Se ti stai chiedendo quanto costi la spedizione sappi che non pagherai nulla se sei iscritto ad Amazon Prime.