Rasoio elettrico super preciso con tecnologia a sei testine: doppio sconto su Amazon

Testina magnetica rimovibile: manutenzione più semplice

Uno degli aspetti che colpisce fin dal primo utilizzo riguarda la testina magnetica rimovibile, progettata per agevolare le operazioni di pulizia quotidiana. Grazie a questo sistema, la manutenzione delle lame risulta rapida e intuitiva: è sufficiente rimuovere la testina per accedere direttamente alle parti interne, garantendo così una maggiore igiene e prolungando la durata del prodotto. Una soluzione che semplifica la routine e consente di mantenere sempre elevate le prestazioni del rasoio, anche dopo un utilizzo prolungato.

L’autonomia rappresenta un altro punto di forza di questo modello. La batteria al litio da 1400mAh consente fino a 160 minuti di funzionamento continuativo con una sola ricarica, una caratteristica che si traduce in una maggiore libertà d’uso anche per chi viaggia spesso o desidera ridurre al minimo le interruzioni. Il sistema di ricarica rapida tramite USB-C richiede circa due ore per un ciclo completo, mentre il display LED integrato fornisce in tempo reale informazioni sulla percentuale di carica residua, sullo stato di ricarica e sull’attivazione del blocco da viaggio.

La certificazione IPX6 garantisce una protezione completa dall’acqua, permettendo di utilizzare il rasoio sia a secco sia sotto la doccia. Questo livello di impermeabilità offre la possibilità di risciacquare il dispositivo direttamente sotto l’acqua corrente, semplificando ulteriormente la pulizia dopo ogni utilizzo.

La tecnologia adottata si basa su una testina rotante 6D con doppia lama flottante, pensata per seguire in modo preciso i contorni della testa e del viso. Questo sistema consente una rasatura uniforme anche nelle aree più difficili da raggiungere, riducendo il rischio di irritazioni grazie alla doppia protezione delle lame. Il motore da 7500 giri al minuto garantisce un’azione efficace anche sui peli più spessi.

Non mancano dettagli pensati per agevolare l’utilizzo quotidiano e il trasporto: il blocco da viaggio si attiva tenendo premuto il pulsante di accensione per tre secondi, prevenendo accensioni accidentali durante gli spostamenti. Le dimensioni compatte lo rendono facile da inserire nel bagaglio o nel beauty case. Nella confezione sono inclusi un cappuccio protettivo, il cavo USB-C per la ricarica e una spazzola per la pulizia.

