Martedì 30 Settembre 2025

Ha vinto l’uomo del fare

Valerio Baroncini
Ha vinto l’uomo del fare
Migliori
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Femminicidio PaupisiAria freddaFlotillaBasi russeBonus casa 2026Boccia Sangiuliano
Acquista il giornale
MiglioriRasoio 9 in 1 da uomo Philips: al 22% di sconto è l'occasione Amazon del giorno
30 set 2025
WhatsAppXPrint
A cura di BlazeMedia

Rasoio 9 in 1 da uomo Philips: al 22% di sconto è l'occasione Amazon del giorno

Cura completa con un solo strumento: barba, capelli e corpo. Il rifinitore Philips a soli 34€.

Rasoio multifunzione Philips

Rasoio multifunzione Philips

Un solo rasoio per barba, capelli e corpo: esiste ed è firmato Philips. Il modello multigroom serie 3000 è disponibile in offerta su Amazon a 34,99 euro, scontato del 22%. Nella confezione sono inclusi 9 accessori, mentre il dispositivo offre 12 impostazioni di lunghezza diverse. Completano il quadro le lame autoaffilanti, che mantengono la precisione nel tempo.

Acquista ora

Rasoio Philips: un unico strumento per molteplici esigenze

Questo rasoio multifunzione firmato Philips racchiude nove accessori pensati per occuparsi di barba, capelli e corpo, con una dotazione che si adatta facilmente sia a chi cerca una semplice rifinitura sia a chi preferisce una gestione più dettagliata di ogni zona.

Rifinitore Philips Multigroom serie 3000 tutto in uno 9 in 1 - Rifinitore per barba, capelli e corpo, lame autoaffilanti delicate sulla pelle, 12 impostazioni di lunghezza, Modello MG3946/15

Rifinitore Philips Multigroom serie 3000 tutto in uno 9 in 1 - Rifinitore per barba, capelli e corpo, lame autoaffilanti delicate sulla pelle, 12 impostazioni di lunghezza, Modello MG3946/15

34.99 44.99 22%
Vedi l'offerta

Tra i punti di forza la presenza di lame autoaffilanti, una soluzione che consente di mantenere nel tempo la precisione del taglio. L’attenzione alla delicatezza sulla pelle si traduce in una sensazione di comfort durante l’uso, aspetto rilevante per chi si prende cura del proprio corpo con regolarità.

Approfitta del minimo storico su Amazon

Il rasoio offre 12 impostazioni di lunghezza: una caratteristica che permette di personalizzare il taglio secondo le proprie preferenze, che si tratti di barba o capelli. Inoltre, il dispositivo è progettato per valorizzare l’ergonomia, per una presa ancora più facilitata e maggior controllo durante le sessioni di rasatura.

La batteria integrata offre sufficiente autonomia per più utilizzi; la manutenzione è estremamente semplice dal momento che è possibile lavare tutti gli accessori comodamente sotto l'acqua corrente. Il dispositivo è particolarmente adatto anche a chi viaggia spesso, dal momento che occupa pochissimo spazio in valigia.

Questo rasoio Philips 9 in 1 offre tutto il necessario per prendersi cura di ogni parte del proprio corpo, dalla barba ai capelli. Ricco di accessori e funzionalità, si presta anche come ottima idea regalo in vista del Natale: approfitta ora del 22% di sconto su Amazon.

L'articolo include link di affiliazione: eventuali acquisti effettuati tramite questi link ci consentiranno di ottenere una commissione, nel rispetto del codice etico. Si segnala che i prezzi delle offerte potrebbero variare dopo la pubblicazione.
WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata