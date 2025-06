Rami troppo alti? Con queste cesoie li tagli da terra: acquistale in offerta

Le cesoie elettriche senza fili LIGO rappresentano un’innovazione che coniuga efficienza, leggerezza e sostenibilità, che rivoluzionano il modo in cui ti prendi cura del tuo giardino. Sono infatti in grado di raggiungere i rami più alti: così non fai più fatica e non hai bisogno di pericolose scale. Disponibili oggi a un prezzo scontato di 79,99€, con il 17% di sconto rispetto al costo originale di 95,89€, offrono una soluzione accessibile e altamente performante per gli appassionati di giardinaggio.

Leggere e performanti: non teme nemmeno i rami più alti

Un aspetto che colpisce immediatamente è la loro struttura leggera, con un peso di soli 860 grammi. Questo le rende particolarmente maneggevoli e adatte anche a chi non possiede una forza fisica elevata. Alimentate da una batteria agli ioni di litio da 1500mAh, le cesoie garantiscono un’autonomia ottimale, con tempi di ricarica compresi tra le 3 e le 5 ore. Queste caratteristiche tecniche permettono di affrontare lunghe sessioni di lavoro senza affaticamento, tagliando fino a 600 rami freschi in appena 70 minuti.

La versatilità è un altro punto di forza. L’asta telescopica, regolabile fino a 190 cm, consente di raggiungere facilmente rami alti, eliminando la necessità di utilizzare scale. Inoltre, la testa regolabile con un’angolazione tra 0° e 90°, e la rotazione a 360°, offre una flessibilità eccezionale, permettendo di lavorare anche in posizioni difficili da raggiungere. Il diametro massimo di taglio di 25 millimetri completa il quadro, garantendo prestazioni efficaci su una vasta gamma di rami e arbusti.

Un altro elemento distintivo è l’attenzione alla sostenibilità ambientale. Grazie alla tecnologia wireless e all’assenza di carburanti, le cesoie LIGO si configurano come una scelta ecologica per chi desidera prendersi cura del proprio giardino rispettando l’ambiente. Questo aspetto le rende ideali per gli utenti più attenti all’impatto ambientale delle proprie scelte.

Il pacchetto di vendita include tutto il necessario per iniziare subito: le cesoie, una batteria ricaricabile, un alimentatore AC e un manuale d’uso. Un set completo che non lascia nulla al caso e che permette di iniziare immediatamente a utilizzare il prodotto, sfruttandone tutte le potenzialità.

Se stai cercando un attrezzo che unisca prestazioni elevate, semplicità d’uso e un design pensato per il comfort, le cesoie elettriche senza fili LIGO sono una scelta da considerare. Acquistale su Amazon con uno sconto del 17% per portare nel tuo giardino uno strumento innovativo e rispettoso dell’ambiente.

