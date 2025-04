Raffrescatore Olimpia Splendid Peler 4D: aria fresca e consumi ridotti, oggi in promozione su Amazon

Aria fresca e consumi contenuti: il raffrescatore Olimpia Splendid 99308 Peler 4D si propone come una soluzione pratica ed ecologica per chi cerca un’alternativa ai condizionatori tradizionali. Attualmente disponibile su Amazon al prezzo di 65,96 euro, con uno sconto del 12% rispetto al prezzo di listino, rappresenta un’opportunità interessante per prepararsi all’estate.

Raffrescatore Olimpia Splendid 99308, impedibile a questo prezzo

Il Peler 4D si distingue per il design compatto e le funzionalità integrate, che lo rendono ideale per ambienti di piccole e medie dimensioni. Con una potenza di soli 75W, è in grado di movimentare fino a 350 m³ d’aria all’ora, garantendo un raffrescamento efficace senza incidere eccessivamente sui consumi energetici.

Il raffrescatore Olimpia Splendid 99308 Peler 4D è progettato per un utilizzo semplice e versatile. Il serbatoio da 4 litri consente diverse ore di funzionamento continuo, riducendo la necessità di ricariche frequenti. Le sue dimensioni compatte (61 x 26 x 23,5 cm) lo rendono facilmente posizionabile in diversi ambienti, dalla camera da letto all’ufficio.

Grazie al telecomando incluso, è possibile regolare comodamente le impostazioni da qualsiasi punto della stanza. Inoltre, il timer programmabile permette di impostare accensione e spegnimento automatici, adattandosi alle abitudini dell’utente. Le alette oscillanti distribuiscono l’aria in modo uniforme, contribuendo a creare un ambiente confortevole.

Con l’arrivo della stagione calda, dotarsi di un sistema di raffrescamento efficiente diventa una necessità. Il Peler 4D si presenta come una scelta intelligente, combinando efficienza, praticità e un basso impatto ambientale. La possibilità di acquistarlo su Amazon con uno sconto aggiunge ulteriore valore all’offerta.

La spedizione è gestita direttamente da Amazon, con tutti i vantaggi in termini di affidabilità e velocità di consegna. Gli utenti Prime, inoltre, possono usufruire di consegna gratuita e altri vantaggi esclusivi. Acquistalo adesso a soli 65,96€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese.

