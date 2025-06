Raffredda la camera, l’ufficio o il salotto: il ventilatore che ti salva l’estate è in offerta lampo

Il ventilatore a torre di Ezify si propone come una soluzione ideale per affrontare il caldo estivo, con un’offerta interessante su Amazon: disponibile a 79,99€ rispetto al prezzo originario di 99,99€, consentendo un risparmio di 20€. Questo modello combina prestazioni di alto livello, design moderno e un funzionamento estremamente silenzioso.

Ventilatore a torre di Ezify: best buy a questo prezzo

Con un flusso d'aria che raggiunge i 7,3 m/s e un motore da 1300 RPM, l’Ezify è progettato per garantire un raffrescamento efficace e uniforme. I suoi canali aerodinamici ottimizzati evitano fastidiose correnti dirette, distribuendo l’aria in modo omogeneo, perfetto sia per ambienti domestici che professionali. Il consumo energetico è contenuto a soli 40 watt, rendendolo una scelta sostenibile e conveniente per l'uso quotidiano.

Un altro punto di forza è l’ampia oscillazione a 90°, ideale per coprire spazi di diverse dimensioni, incluse stanze dalla forma irregolare.

La sicurezza non è stata trascurata: la griglia anti-pinzamento da 6 mm protegge bambini e animali domestici, mentre la base robusta con piedini antiscivolo garantisce stabilità su ogni superficie. Inoltre, la manutenzione è semplice grazie ai componenti rimovibili e facilmente lavabili.

Un altro aspetto che lo distingue è la modalità notturna, pensata per chi desidera dormire senza disturbi. Con un livello sonoro di appena 30 dB, equivalente a un sussurro in biblioteca, e uno spegnimento automatico del display dopo 20 secondi, questo ventilatore garantisce un ambiente tranquillo e rilassante. Il timer programmabile fino a 12 ore aggiunge un ulteriore livello di praticità, consentendo di impostare il funzionamento in base alle proprie esigenze.

La versatilità è un elemento chiave dell’Ezify. Dispone di quattro modalità operative (Normale, Naturale, Notte e Automatico) e sei livelli di velocità regolabili, per adattarsi a ogni preferenza. Il telecomando incluso, con una portata fino a 8 metri, permette di gestire comodamente tutte le funzioni senza doversi alzare.

Se desideri migliorare il comfort della tua casa durante la stagione calda, questo ventilatore a torre di Ezify rappresenta una scelta intelligente e conveniente, con un rapporto qualità-prezzo che difficilmente trova eguali. Lo paghi soltanto 79,99€, IVA inclusa, su Amazon.

