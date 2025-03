Raccogli foglie e rami senza fatica: questi sacchi da giardinaggio antistrappo ti costano il 14% in meno

Con la primavera è arrivato il momento di tornare a prendersi cura del proprio giardino. Tra le varie attività, rimuovere foglie secche e rami caduti può portare via davvero tantissimo tempo, e non sempre è facile trovare un contenitore dove riporli! Ma con i sacchi da giardinaggio da 300 L di HASA zone questo non sarà più un problema.

Realizzati in polipropilene, sono antistrappo e dotati di 4 maniglie per trasportali praticamente ovunque. Inoltre, si possono riutilizzare infinite volte senza problemi e riporli facilmente in quanti leggeri e, soprattutto, pieghevoli.

Ma ora il vantaggio sta anche nel prezzo: su Amazon 2 sacchi da 300 L sono tuoi a un prezzo davvero stracciato. Grazie all'offerta in corso li paghi il 14% in meno. Tradotto: appena 19,79€!

Con i sacchi da giardinaggio di HASA zone metti via foglie e rami sacchi in un attimo

I sacchi di plastica classici sono scomodi quando si devono raccogliere foglie secchi e rami dal giardino. Si accartocciano facilmente e quasi sempre si rovesciano. E allora meglio usare dei contenitori appositi, come i sacchi specifici per il giardinaggio di HASA zone.

Questi sono infatti richiudibili con cerniera, un dettaglio che aiuta a mantenere auto o garage puliti senza foglie che volano ovunque. Misurano circa 67 x 84 cm e possono essere ripiegati quando non utilizzati, così da non occupare troppo spazio. In più, sono antistrappo e dotati di comode maniglie: realizzati in polipropilene intrecciato e ricoperti di un rivestimento in PE impermeabile, utilissimo anche in caso di pioggia e umidità.

E anche se perfetti per il giardinaggio, nulla vieta di utilizzarli anche in casa: vanno benissimo per mettere via giocattoli, vestiti o piumoni, ma anche frutta o verdura!

Approfitta subito dell'offerta su Amazon per avere due sacchi a un prezzo davvero conveniente: solo 19,79€ con il 14% di sconto. Ma attenzione a non farteli scappare, la promo è disponibile solo per un periodo limitato!