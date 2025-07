Questo ventilatore Philips è talmente silenzioso che ti sembrerà un sussurro: è in sconto del 33%

Il caldo ti stende, specialmente in ufficio (magari senza aria condizionata)? La soluzione è il ventilatore oscillante da tavolo Philips Serie 3000: piccolo ma assolutamente silenzioso, puoi usarlo ovunque senza particolari fastidi. Oggi puoi acquistarlo a soli 49,99 euro su Amazon, con uno sconto del 33%.

Design compatto e materiali solidi: pensato per ogni ambiente

L’aspetto che colpisce a prima vista è il design minimalista, caratterizzato da linee sobrie e una finitura nera che sta bene ovunque. Le dimensioni contenute e il peso di appena 2,38 kg consentono di spostare il ventilatore con facilità, trovando posto anche su scrivanie o mensole di ridotte dimensioni. La sensazione di solidità è confermata dalla cura costruttiva: la casa produttrice dichiara infatti oltre 110 test di qualità eseguiti, una garanzia in più per chi desidera affidabilità nel tempo.

Uno degli elementi che spesso fanno la differenza nella scelta di un ventilatore è il livello di rumorosità. Questo prodotto adotta la tecnologia SilentWings, capace di mantenere la rumorosità a soli 23 dB(A). Un valore che permette di utilizzare il dispositivo anche durante le ore notturne o nelle fasi di lavoro più impegnative, senza interferire con il riposo o la concentrazione. La silenziosità è ulteriormente valorizzata dalla capacità di garantire un flusso d’aria efficace anche a basse velocità, una caratteristica che non sempre si riscontra nei prodotti della stessa fascia.

Il ventilatore Philips Serie 3000 è progettato per offrire una copertura del flusso d’aria fino a 25 metri, un valore che lo rende adatto non solo all’uso personale ma anche per ambienti di medie dimensioni. La possibilità di regolare l’inclinazione fino a 180° e l’oscillazione automatica permettono di personalizzare la direzione dell’aria in base alle proprie esigenze.

Dal punto di vista dell’efficienza energetica, questo modello si segnala per un consumo particolarmente contenuto, attestandosi intorno ai 6 watt con alimentazione a 230 Volt. Un dato che permette di lasciare acceso il ventilatore anche per lunghi periodi, senza impatti significativi sulla bolletta elettrica.

Per chi è alla ricerca di una soluzione affidabile e discreta, capace di unire prestazioni elevate e un’attenzione particolare al silenzio, il ventilatore Philips Serie 3000 è una scelta da prendere in considerazione. Acquistalo con uno sconto del 33%.

