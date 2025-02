Questo smartphone HONOR in offerta a 99€ su Amazon è l'affare tech del giorno

Per chi è alla ricerca di uno smartphone da meno di 100 euro è ora possibile sfruttare una nuova offerta Amazon che può rappresentare l'occasione giusta per un acquisto vantaggioso. HONOR X6b, infatti, è disponibile al prezzo scontato di 99 euro ed è venduto e spedito direttamente da Amazon. Lo smartphone può essere acquistato in due colorazioni (verde o nero) ed è disponibile al prezzo minimo storico.

HONOR X6b: è il low cost da prendere

La scheda tecnica di HONOR X6b comprende un display LCD da 6,56 pollici di diagonale con risoluzione HD+ a cui si affianca il SoC MediaTek Helio G85 con CPU octa-core. Lo smartphone ha 4 GB di RAM (oltre a 4 GB di RAM virtuale aggiuntiva) e 128 GB di storage e può contare anche su di una batteria da 5.200 mAh, con supporto alla ricarica rapida da 35 W.

Si tratta di una combinazione ottima per la fascia di prezzo. Le prestazioni nell'uso quotidiano sono più che sufficienti e l'autonomia è al top. Da segnalare anche una doppia fotocamera posteriore, con sensore principale da 50 Megapixel, oltre alla presenza del jack audio da 3,5 mm, del sensore di impronte digitali laterale e del chip NFC. C'è anche il supporto alla connettività Dual SIM, con due Nano SIM.

HONOR X6b è uno smartphone economico, pensato per garantire agli utenti la possibilità di sfruttare un dispositivo in grado di offrire buone prestazioni a 360 gradi con una spesa nettamente inferiore rispetto alla maggior parte dei modelli sul mercato. Si tratta di un'ottima scelta anche per chi è alla ricerca di uno smartphone di riserva, sempre pronto all'uso.

Grazie alla nuova offerta in corso su Amazon è ora possibile acquistare HONOR X6b al prezzo scontato di 99 euro che rappresenta anche il minimo storico per lo smartphone, venduto direttamente da Amazon. Per accedere subito all'offerta basta premere sul box qui di sotto con possibilità di scegliere tra due diverse colorazioni.