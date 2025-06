Questo piccolo frigo è il tuo nuovo compagno di stanza (e costa pochissimo)

Se sei alla ricerca di un mini frigorifero, compatto ma potente, perfetto per ogni spazio della tua casa, sappi che il modello di COMFEE’ RCD50WH2(E) che ti proponiamo è un esempio di come le dimensioni compatte possano convivere con funzionalità di alto livello, rendendolo un'opzione interessante per chi cerca una soluzione versatile e accessibile.

Il mini frigorifero che svolterà le tue giornate estive

Proposto attualmente al prezzo di 99,90 euro, in offerta rispetto al precedente listino di 129,90 euro, questo frigorifero compatto è un investimento intelligente per ambienti come uffici, camere da letto o piccoli appartamenti. Lo sconto del 23% aggiunge un ulteriore motivo per considerarlo, ma ciò che colpisce davvero sono le sue caratteristiche tecniche.

Un altro punto di forza è la sua struttura versatile: i piedini anteriori regolabili assicurano stabilità anche su superfici irregolari, mentre la porta reversibile consente di scegliere l'apertura a destra o a sinistra, adattandosi a qualsiasi disposizione dello spazio.

Con una capacità interna di 43 litri, il frigorifero è progettato per offrire un raffreddamento rapido ed efficace. Il comparto refrigerato, pensato per un utilizzo temporaneo di massimo due ore, evita il rischio di congelamento involontario dei cibi, garantendo così una gestione ottimale degli alimenti. La temperatura può essere regolata facilmente tra 1°C e 10°C grazie a un termostato meccanico, offrendo flessibilità per diverse esigenze di conservazione.

Per quanto riguarda l'efficienza energetica, questo modello si distingue per il suo basso consumo. Classificato in classe energetica E (secondo gli standard 2021) o A++ (standard 2019), consuma poco e si dimostra silenzioso, con una rumorosità di soli 41 dB. Queste caratteristiche lo rendono particolarmente adatto a contesti dove il comfort acustico è fondamentale.

Acquista adesso il mini frigorifero di COMFEE’ in sconto su Amazon al prezzo speciale di soli 99,90 euro, IVA inclusa e spese di spedizione comprese.

