Questo è l’elettrodomestico che devi avere nella tua cucina (ed è anche scontato del 14%, affrettati)

Per chi desidera portare nella propria cucina un alleato capace di semplificare la preparazione di piatti complessi senza rinunciare alla qualità, il multicooker Ninja Foodi MAX rappresenta una soluzione concreta e versatile. Attualmente è possibile trovarlo in promozione a 230 euro, con uno sconto che riduce sensibilmente il prezzo di listino. Si tratta di un’opportunità interessante per chi sta valutando l’acquisto di un dispositivo multifunzione, pensato per adattarsi a una varietà di esigenze quotidiane.

Ninja Foodi Max: versatile e pratico come nessun altro

Uno degli elementi che maggiormente caratterizzano questo modello è il sistema SmartLid, un coperchio intelligente che permette di passare da una modalità di cottura all’altra in modo semplice e intuitivo. Con un solo gesto, è possibile alternare la cottura a pressione – ideale per ridurre drasticamente i tempi – alla frittura ad aria, che consente di ottenere risultati croccanti utilizzando una quantità di olio notevolmente inferiore rispetto ai metodi tradizionali. La modalità combinata con vapore, invece, è pensata per chi cerca un equilibrio tra leggerezza e gusto, permettendo di ottenere piatti umidi all’interno e dorati all’esterno.

Uno dei punti di forza di questo multicooker è la possibilità di abbattere i tempi di preparazione fino al 70% rispetto ai metodi classici, grazie alla funzione di cottura a pressione. Per chi ha poco tempo a disposizione ma non vuole rinunciare a piatti elaborati, questa caratteristica rappresenta un vantaggio concreto. Allo stesso tempo, la frittura ad aria risponde alle esigenze di chi desidera portare in tavola cibi più sani, riducendo l’apporto di grassi fino al 75% rispetto alla frittura convenzionale.

La tecnologia Combi-Steam consente di sfruttare contemporaneamente il vapore e la convezione, ottenendo così preparazioni particolarmente riuscite: carni e verdure risultano morbide e succose all’interno, con una superficie croccante che ne esalta il sapore. Con una capacità di 7,5 litri, il Ninja Foodi MAX è pensato per rispondere alle esigenze di chi cucina per più persone, riuscendo ad accogliere anche un pollo intero da 3 kg senza difficoltà.

Il multicooker Ninja Foodi MAX rappresenta quindi una scelta affidabile per chi cerca un dispositivo multifunzione capace di adattarsi a molteplici esigenze culinarie, combinando tecnologia, praticità e una buona dotazione di accessori. Un prodotto pensato per semplificare la vita in cucina, senza rinunciare a risultati di qualità: costa soltanto 230,00 euro, IVA inclusa.

