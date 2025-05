Questo è l'aspirapolvere che tutti vogliono: ora in super sconto per poche ore su Amazon (-7%)

Scopri la potenza e la versatilità dell’aspirapolvere Cecotec Conga Rockstar Wet & Dry Compact Garden, un prodotto un aspirapolvere progettato per affrontare le sfide quotidiane della pulizia con un prezzo che strizza l’occhio al risparmio. Questo dispositivo multifunzionale si distingue per il suo equilibrio tra prestazioni e praticità, rendendolo una scelta ideale per chi cerca un prodotto completo senza compromessi. Oggi costa soltanto 39,90€ su Amazon con lo sconto del 7%.

Prestazioni ottimizzate in un formato compatto

Con i suoi 1000W di potenza, il Conga Rockstar Wet & Dry Compact Garden garantisce un’aspirazione efficace su ogni tipo di superficie, gestendo senza sforzo sia solidi che liquidi. Il serbatoio da 10 litri offre un’ampia capacità, mentre le dimensioni contenute (32 x 28 x 32,5 cm) e il peso di soli 4,29 kg assicurano una maneggevolezza superiore. Questo significa poter raggiungere facilmente anche gli angoli più difficili della casa o del giardino, senza rinunciare alla comodità.

Al centro del dispositivo troviamo un innovativo sistema di filtraggio doppio, che combina un filtro per l’acqua con un sistema di purificazione dell’aria. Questa tecnologia non solo trattiene particelle microscopiche e allergeni, ma contribuisce anche a migliorare la qualità dell’aria all’interno degli ambienti domestici. Inoltre, il sistema soffiante Blowing System aggiunge ulteriore versatilità, ideale per rimuovere polvere e detriti da zone difficili da raggiungere.

Viene fornito con una dotazione completa di accessori: una base di aspirazione universale, una spazzola per pavimenti, un attacco angolare e uno strumento 2 in 1, oltre a tubi flessibili e di prolunga. Il cavo da oltre 5 metri di lunghezza consente un raggio d’azione ampio, mentre il comodo porta accessori mantiene tutto in ordine e sempre a portata di mano. Acquistalo adesso su Amazon a soli 39,90€, IVA inclusa.

L'articolo include link di affiliazione: eventuali acquisti effettuati tramite questi link ci consentiranno di ottenere una commissione, nel rispetto del codice etico. Si segnala che i prezzi delle offerte potrebbero variare dopo la pubblicazione.