Questo è il gadget da avere sempre con sé in auto: costa poco ma fa tutto (ed è anche scontato)

Con l’arrivo della stagione estiva, molti automobilisti si interrogano su come affrontare viaggi lunghi e imprevisti con maggiore serenità. In questo contesto, l’avviatore UTRAI con compressore d’aria integrato si distingue come soluzione versatile, capace di racchiudere in un unico dispositivo compatto tutto ciò che può servire in caso di emergenza su strada. In questi giorni, è possibile acquistarlo a 99,99 euro invece di 159,99, approfittando di uno sconto interessante che consente di dotarsi di un prodotto dalle molteplici funzioni, senza eccedere nella spesa.

Funzionalità principali: molto più di un semplice avviatore

Il cuore del dispositivo è rappresentato dalla potenza di picco di 7000A, che permette di avviare motori a benzina 12V e diesel fino a 12 litri. Questo dato si traduce nella possibilità di intervenire su una vasta gamma di veicoli, dalle utilitarie ai mezzi più impegnativi, senza dover ricorrere a soccorsi esterni. La capacità di avviamento, unita alla facilità d’uso dei morsetti intelligenti, consente di ripristinare la mobilità anche in condizioni climatiche sfavorevoli o in luoghi isolati.

Il compressore d’aria integrato raggiunge i 150 PSI e si rivela utile non solo per le gomme dell’auto, ma anche per biciclette, moto e accessori da campeggio. L’impostazione della pressione desiderata, la funzione di arresto automatico e la scelta tra tre unità di misura (PSI, BAR, KPA) rendono questa funzione particolarmente pratica per chi ama la precisione e desidera evitare errori durante il gonfiaggio.

Un altro aspetto da non sottovalutare è la batteria da 27.000 mAh, che trasforma l’UTRAI in una power bank d’emergenza con ricarica rapida QC3.0. Le numerose porte disponibili (USB, USB-C, DC, adattatore accendisigari) permettono di alimentare e ricaricare diversi dispositivi elettronici, dai telefoni ai laptop, senza la necessità di ulteriori accessori.

L’avviatore UTRAI con compressore d’aria integrato si conferma una scelta razionale per chi desidera affrontare i viaggi in auto con maggiore tranquillità. L’offerta attuale di soli 99,99€ consente di ottenere un prodotto che riunisce in sé sicurezza, autonomia e praticità, risultando adatto sia per chi percorre molti chilometri sia per chi vuole semplicemente dotarsi di un supporto aggiuntivo.

