Questo accessorio ti farà risparmiare sulla bolletta del gas: scaldasonno Imetec in offerta del 30%
3 ott 2025
Questo accessorio ti farà risparmiare sulla bolletta del gas: scaldasonno Imetec in offerta del 30%

Imetec Scaldasonno Adapto matrimoniale da 150x160 cm con sei temperature, per affrontare l'inverno senza riscaldamento.

Scaldasonno Imetec

Scaldasonno Imetec

Come risparmiare sulla bolletta del gas? Con uno scaldasonno: il modello matrimoniale Imetec Adapto è oggi in offerta a 129,09 euro, con uno sconto del 30%. Prodotto in Italia, ti garantirà ore di calore direttamente a letto: così non servirà accendere il riscaldamento.

Tecnologia Adapto: calore sempre sotto controllo

Lo scaldasonno Imetec è realizzato in tessuto anallergico prodotto in Italia, con fibre riciclate, ideale per chi soffre di allergie o semplicemente vuole un letto più salubre. La certificazione Made in Italy garantisce cura nei materiali e nei processi produttivi, con un occhio di riguardo alla sostenibilità.

Imetec Scaldasonno Adapto Recreo, Matrimoniale 150 x 160 cm, Riscaldamento Rapido, Temperatura Costante e Personalizzata, Tessuto Anallergico Riciclato Lavabile, 2 comandi 6 Temperature, Made in Italy

Imetec Scaldasonno Adapto Recreo, Matrimoniale 150 x 160 cm, Riscaldamento Rapido, Temperatura Costante e Personalizzata, Tessuto Anallergico Riciclato Lavabile, 2 comandi 6 Temperature, Made in Italy

129.09 184.99 30%
Il cuore del dispositivo è la tecnologia Adapto, che monitora la temperatura 25 volte al secondo per distribuirla in modo uniforme ed evitare surriscaldamenti. A supporto della sicurezza c’è anche il sistema Electro Block, che effettua un’autodiagnosi all’accensione e controlli costanti durante l’uso: così puoi dormire sonni tranquilli.

Grazie al comando digitale con display LED, puoi scegliere tra sei livelli di calore e il display regola da solo la luminosità in base alla luce della stanza. Inoltre, il timer programmabile consente di impostare lo spegnimento automatico dopo 1, 3 o 9 ore: utile per chi vuole lasciarlo acceso durante la notte senza pensieri.

Le dimensioni (150 x 160 cm) lo rendono adatto ai letti matrimoniali standard, ed è compatibile anche con i materassi in memory foam. Il comando è removibile, così puoi lavarlo facilmente a mano o in lavatrice a 30°C.

Per affrontare le fredde notti invernali senza dover ricorrere al riscaldamento, lo scaldasonno Imetec Adapto è l’ideale: ti tiene al caldo tutta la notte e tu non consumi gas. Acquistalo ora scontato del 30%.

