Questa è l’idropulitrice più potente del momento: è di Bosch e pulisce tutto (e la paghi pochissimo)

Martedì 19 Agosto 2025

BEPPE BONI
Resistenza difficile
19 ago 2025
L’idropulitrice Bosch UniversalAquatak 135 si distingue per la sua capacità di offrire una soluzione efficace e versatile per la pulizia degli spazi esterni, con un prezzo attualmente fissato a 175,19 euro su Amazon, inferiore al listino originario. L’offerta consente di valutare un prodotto pensato per chi desidera uno strumento solido, in grado di rispondere a esigenze domestiche e di manutenzione periodica, senza ricorrere a dispositivi professionali. 

Una struttura progettata per semplificare la pulizia

Il cuore dell’UniversalAquatak 135 è rappresentato da un motore da 1900 watt che garantisce una pressione massima di 135 bar, valori che collocano il prodotto tra le idropulitrici pensate per un utilizzo domestico avanzato. La portata d’acqua, fino a 410 litri all’ora, permette di intervenire con efficacia anche su superfici ampie o particolarmente sporche, riducendo i tempi necessari per ottenere risultati soddisfacenti.

Tra gli elementi distintivi del modello Bosch spicca l’ugello 3-in-1, progettato per adattarsi a diverse esigenze operative: il getto a ventaglio è ideale per pavimentazioni e muri, la modalità rotante affronta lo sporco più ostinato, mentre la funzione puntuale si rivela utile per interventi di precisione su angoli o fessure. 

L’idropulitrice viene fornita con una dotazione pensata per coprire le principali necessità d’uso: la pistola ad alta pressione Bosch, il tubo flessibile da 7 metri, il filtro trasparente per l’acqua e un contenitore dedicato ai detergenti. Quest’ultimo elemento si rivela particolarmente utile in presenza di macchie di grasso o residui difficili da rimuovere, offrendo la possibilità di combinare l’azione meccanica dell’acqua con quella chimica dei prodotti specifici.

Bosch UniversalAquatak 135 rappresenta una soluzione equilibrata per chi cerca un dispositivo affidabile, adatto a un ampio spettro di attività domestiche e in grado di offrire risultati soddisfacenti anche in presenza di sporco ostinato. Oggi costa solo 175,19 euro su Amazon con lo sconto dell’8% sul prezzo di listino.

