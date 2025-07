Questa è la borsa termica perfetta per i picnic e le gite fuori porta: la paghi pochissimo

La scelta di una borsa termica capiente può fare la differenza durante una giornata all’aria aperta, sia che si tratti di un picnic improvvisato, di una gita in spiaggia o di una pausa pranzo fuori dall’ufficio. La presenza di uno sconto rispetto al prezzo di listino consente di accedere a un prodotto versatile con una spesa contenuta, rendendo questa offerta degna di attenzione per chi desidera pianificare le proprie attività outdoor con un occhio al portafoglio. Il modello che ti consigliamo oggi è quello di Amazon Basics (Cooler Bag da 40L) al prezzo di soli 11,98€.

Capienza generosa e materiali pensati per l’uso quotidiano

La borsa termica in questione si distingue principalmente per la capacità di 40 litri, una caratteristica che permette di trasportare fino a 50 lattine mantenendo a lungo la temperatura interna.

La struttura è realizzata in Ethylene Vinyl Acetate (EVA), un materiale noto per la sua leggerezza e la capacità di isolare termicamente, mentre il rivestimento interno in PEVA assicura una pulizia semplice e rapida. L’attenzione ai dettagli si riflette anche nella scelta di un tessuto esterno impermeabile, pensato per resistere all’umidità e alla sabbia, due elementi spesso presenti durante le attività all’aperto.

Nonostante la capienza, la borsa pesa solo 1 kg e integra una tracolla regolabile che ne facilita il trasporto anche a pieno carico. Un aspetto spesso trascurato, ma fondamentale per chi si muove a piedi o in bicicletta, è la possibilità di ripiegare la borsa fino a uno spessore inferiore a 8 cm una volta svuotata, rendendola facile da riporre in casa o nel bagagliaio dell’auto.

Tra le dotazioni pensate per l’utilizzo quotidiano si segnalano la presenza di un apribottiglie integrato e di una corda elastica superiore, utile per fissare teli mare, cappelli o altri oggetti che possono essere necessari durante la giornata. Le due tasche laterali in rete completano la dotazione, offrendo uno spazio aggiuntivo per piccoli accessori come posate, tovaglioli o prodotti per l’igiene personale.

Attualmente, la borsa termica viene proposta a un prezzo scontato rispetto al listino, senza che questo aspetto vada a influire sulla qualità costruttiva o sulla dotazione di accessori. Si trova infatti a soli 11,98 euro, IVA inclusa e spese di spedizione comprese.

L'articolo include link di affiliazione: eventuali acquisti effettuati tramite questi link ci consentiranno di ottenere una commissione, nel rispetto del codice etico. Si segnala che i prezzi delle offerte potrebbero variare dopo la pubblicazione.