Questa borsa termica è comoda, bella e ha un prezzo che sorprende

La borsa termica Lifewit 9L è in offerta: isolamento a 4 strati, impermeabile, ampia capacità e un bel design che la distingue da tutte le altre.

Borsa termica Lifewit da 9 litri

Borsa termica Lifewit da 9 litri

Per chi è sempre in movimento e non vuole rinunciare al piacere di un pranzo gustoso e alla giusta temperatura, oggi si apre una finestra interessante grazie a un’offerta che sa farsi notare: la borsa termica Lifewit da 9 litri è disponibile a un prezzo particolarmente invitante, soli 21,59 euro, rendendo più semplice portare con sé cibi e bevande ovunque, senza compromessi su freschezza e praticità. 

Una borsa che semplifica la vita di chi mangia fuori casa

Lifewit ha scelto una struttura a quattro strati isolanti che si traduce in una barriera termica efficace contro caldo e freddo: il rivestimento interno in PEVA, la schiuma da 5mm, il tessuto Oxford e il trattamento PU collaborano per proteggere il contenuto in qualsiasi situazione. Un’attenzione ai materiali che non si limita all’isolamento: la fodera interna, con cuciture termosaldate, assicura un’impermeabilità che fa la differenza, soprattutto quando si trasportano piatti caldi o bevande fresche.

Lifewit Borsa Termica Porta Pranzo 9L, Borse Frigo Piccola Pranzo Ufficio per Uomo e Donna, Impermeabile Lunch Bag con Tracolla per Lavoro, Mare, Viaggio, Crema

Lifewit Borsa Termica Porta Pranzo 9L, Borse Frigo Piccola Pranzo Ufficio per Uomo e Donna, Impermeabile Lunch Bag con Tracolla per Lavoro, Mare, Viaggio, Crema

21.59 23.99 10%
Non è sempre facile trovare una borsa che riesca a coniugare compattezza e capienza. Con dimensioni di 25,5 x 17 x 20 cm, la Lifewit da 9L accoglie fino a 12 lattine o diversi contenitori per il pranzo, lasciando spazio anche a snack e frutta. Ma non finisce qui: le tasche laterali in rete e il compartimento frontale con zip sono ideali per custodire piccoli oggetti come chiavi, telefono o documenti, così da avere tutto a portata di mano senza rinunciare all’ordine.

Un altro punto di forza è la facilità di pulizia: basta un panno umido per rimuovere eventuali residui, grazie alla scelta di materiali pensati per durare e semplificare la vita quotidiana. E quando arriva il momento di spostarsi, il peso di soli 290 grammi e la doppia opzione di trasporto – tracolla imbottita e manico superiore – assicurano comfort anche nelle giornate più intense.

Scegliere una borsa termica significa anche prestare attenzione alla sicurezza alimentare. Lifewit risponde con materiali senza BPA, cerniere bidirezionali di qualità e cuciture rinforzate, per un accessorio che accompagna ogni uscita con la tranquillità di avere tutto sotto controllo.

Il design in color crema, elegante e discreto, si adatta facilmente a qualsiasi stile personale, dal più sportivo al più classico. Un vero e proprio passe-partout per chi desidera un prodotto che unisce estetica e funzionalità, senza rinunciare alla praticità.

L’offerta perfetta per cambiare la schiscetta

La borsa termica Lifewit da 9 litri rappresenta una scelta intelligente per chi cerca una schiscetta affidabile, capiente e dal prezzo vantaggioso. Che si tratti di una giornata in ufficio, di un picnic all’aperto o di una pausa pranzo in viaggio, questa soluzione firmata Lifewit permette di portare con sé il meglio, sempre alla temperatura ideale. Approfittare di questa offerta significa aggiungere un alleato prezioso alla propria routine quotidiana, senza compromessi su qualità e stile.

L'articolo include link di affiliazione: eventuali acquisti effettuati tramite questi link ci consentiranno di ottenere una commissione, nel rispetto del codice etico. Si segnala che i prezzi delle offerte potrebbero variare dopo la pubblicazione.
