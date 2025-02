Questa action cam 4K la puoi portare ovunque: prezzo stracciato con l'offerta lampo

Nel mercato delle action cam la competizione è sempre più serrata, con grandi marchi che sfornano modelli avanzati ma anche molto costosi. Negli ultimi anni però alcuni produttori emergenti sono riusciti a offrire alternative sorprendenti a prezzi accessibili. Come WOLFANG con la sua GA100, una action cam capace di registrare in 4K a 30FPS, scattare foto da 20 megapixel e resistere fino a 40 metri di profondità grazie alla custodia impermeabile. Il suo costo? Con l'offerta lampo di Amazon, solo 42,69 euro, spedizione inclusa.

L'action cam 4K che sfida i giganti del settore con il suo prezzo accessibile

Uno degli aspetti fondamentali di qualsiasi action cam è la qualità dell’immagine. La WOLFANG GA100 registra video in 4K a 30FPS, un formato che garantisce un livello di dettaglio elevato e una fluidità soddisfacente per la maggior parte delle situazioni. In caso di maggiore fluidità per riprese d’azione più dinamiche, è possibile passare a risoluzioni inferiori con frame rate più elevati, come 1080p a 60FPS. Per quanto riguarda le foto, la risoluzione da 20 megapixel si traduce in scatti dettagliati con colori vivaci e una buona gamma dinamica. Naturalmente, la qualità complessiva dipenderà anche dalle condizioni di luce.

Un aspetto che fa la differenza è la stabilizzazione elettronica dell'immagine (EIS), che aiuta a ridurre le vibrazioni e i tremolii, migliorando - e non di poco - la fluidità dei video. Questo sistema non è ai livelli delle stabilizzazioni ottiche più avanzate, ma per una action cam di questa fascia di prezzo è un’aggiunta preziosa, particolarmente utile per chi registra video in movimento, come durante giri in bici, moto o sessioni di sport estremi.

Chi acquista un’action cam spesso lo fa per utilizzarla in condizioni estreme, e per questo motivo la GA100 viene venduta con una custodia impermeabile che consente una immersione fino a 40 metri di profondità, rendendola perfetta per immersioni e altre attività acquatiche.

Nell'elenco delle caratteristiche c'è anche il Wi-Fi integrato, utile per collegare la fotocamera allo smartphone tramite un’app dedicata e trasferire foto e video senza dover utilizzare cavi o schede di memoria. Per il controllo remoto, poi, nella confezione è incluso un telecomando da 2.4G, che permette di avviare e interrompere le registrazioni senza dover toccare direttamente la fotocamera.

Relativamente all'autonomia, WOLFANG ha pensato bene di includere due batterie da 1.050mAh, permettendo di prolungare l’uso della fotocamera senza dover interrompere le riprese per ricaricare. Ogni batteria offre circa 60-90 minuti di registrazione, a seconda della risoluzione utilizzata e delle funzioni attive. Nel kit degli accessori sono compresi anche diversi supporti per fissare l'action cam a caschi, biciclette e così via. Un valore aggiuntivo non indifferente, visto il prezzo competitivo.

Approfitta della promozione Amazon e acquista l’action cam WOLFANG GA100 a soli 42,69 euro.